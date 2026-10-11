Δέσποινα Τσούτσα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Είπα στη φίλη μου: “Αυτόν θα τον παντρευτώ”»

Με πολύ τρυφερά λόγια μίλησε για τον σύζυγό της η Δέσποινα Τσούτσα, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε για το «Καλύτερα δε γίνεται». Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε το πώς γνωρίστηκε με τον άνθρωπό της και αποκάλυψε το τι είπε στη φίλη της, την πρώτη φορά που τον συνάντησε.

«Γνώρισα τον σύζυγό μου στη Σύρο ένα καλοκαίρι, πολύ τυχαία και πολύ μοιραία μπορώ να πω. Αλλά αμέσως μετά, το επόμενό μας ταξίδι ήταν στη Κίμωλο, όπου εγώ γνώρισα τους γονείς του άνδρα μου τον πρώτο μήνα», εξήγησε η Δέσποινα Τσούτσα στη συνέντευξή της.

Ακόμα, η ηθοποιός είπε: «Πήγα στη Σύρο και είχαμε έναν κοινό φίλο. Με είχε δει σε κάτι φωτογραφίες και τον είχε ρωτήσει τον φίλο μας. Εκείνος του είχε πει: “Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι εδώ; Αυτή που μου είχες πει ότι σου αρέσει”».

«Του ζήτησε ο σύζυγός μου να κανονίσει να βγούμε παρέα όλοι μαζί, και βγήκαμε. Είπε στον φίλο του: “Αυτή θα την παντρευτώ”. Αν θες το πιστεύεις, είπα και εγώ στη φίλη μου: “Αυτόν θα τον παντρευτώ”. Και έτσι και έγινε. Τον επόμενο χρόνο πήγαμε στο μαγαζί και μου έκανε την πρόταση γάμου. Μείναμε μαζί από την πρώτη μέρα!», συνέχισε η καλλιτέχνις.