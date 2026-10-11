Δέσποινα Τσούτσα: Η τρυφερή εξομολόγηση για τον σύζυγό της – «Είπα στη φίλη μου: “Αυτόν θα τον παντρευτώ”»

Η γνωστή ηθοποιός Δέσποινα Τσούτσα μίλησε με τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της σε συνέντευξη στο «Καλύτερα δε γίνεται», περιγράφοντας την ιστορία της γνωριμίας τους. 

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Δέσποινα Τσούτσα
Φωτογραφία: Instagram/detsoutsa
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Δέσποινα Τσούτσα μίλησε με πολύ τρυφερά λόγια για τον σύζυγό της στη συνέντευξη που παραχώρησε, περιγράφοντας το πώς γνωρίστηκε μαζί του.
  • Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε πως συνάντησε τον σύζυγό της στη Σύρο ένα καλοκαίρι και πως τον πρώτο μήνα του δεσμού τους, γνώρισε τους γονείς του στην Κίμωλο.
  • Όπως είπε η ίδια, τόσο εκείνη όσο και ο σύζυγός της είπαν στους φίλους τους την πρώτη φορά που συναντήθηκαν: «Αυτόν θα τον παντρευτώ» και «Αυτή θα την παντρευτώ» αντίστοιχα, με την πρόταση γάμου να γίνεται τον επόμενο χρόνο.

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Με πολύ τρυφερά λόγια μίλησε για τον σύζυγό της η Δέσποινα Τσούτσα, στη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε για το «Καλύτερα δε γίνεται». Η γνωστή ηθοποιός περιέγραψε το πώς γνωρίστηκε με τον άνθρωπό της και αποκάλυψε το τι είπε στη φίλη της, την πρώτη φορά που τον συνάντησε.

«Γνώρισα τον σύζυγό μου στη Σύρο ένα καλοκαίρι, πολύ τυχαία και πολύ μοιραία μπορώ να πω. Αλλά αμέσως μετά, το επόμενό μας ταξίδι ήταν στη Κίμωλο, όπου εγώ γνώρισα τους γονείς του άνδρα μου τον πρώτο μήνα», εξήγησε η Δέσποινα Τσούτσα στη συνέντευξή της.

Ακόμα, η ηθοποιός είπε: «Πήγα στη Σύρο και είχαμε έναν κοινό φίλο. Με είχε δει σε κάτι φωτογραφίες και τον είχε ρωτήσει τον φίλο μας. Εκείνος του είχε πει: “Δεν καταλαβαίνεις ποια είναι εδώ; Αυτή που μου είχες πει ότι σου αρέσει”». 

«Του ζήτησε ο σύζυγός μου να κανονίσει να βγούμε παρέα όλοι μαζί, και βγήκαμε. Είπε στον φίλο του: “Αυτή θα την παντρευτώ”. Αν θες το πιστεύεις, είπα και εγώ στη φίλη μου: “Αυτόν θα τον παντρευτώ”. Και έτσι και έγινε. Τον επόμενο χρόνο πήγαμε στο μαγαζί και μου έκανε την πρόταση γάμου. Μείναμε μαζί από την πρώτη μέρα!», συνέχισε η καλλιτέχνις.

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