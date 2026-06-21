Δανάη Μπάρκα: Η συγκινητική ανάρτηση για τη «Γιορτή του Πατέρα» – «Μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες, το κοινό τους ήταν το πόσο με αγάπησαν»

Μια συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram έκανε η Δανάη Μπάρκα με αφορμή τη “Γιορτή του Πατέρα”.

Η ηθοποιός και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από διαφορετικές στιγμές της ζωής της, τόσο με τον βιολογικό της πατέρα, όσο και με τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, τον οποίο η ίδια έχει χαρακτηρίσει «δεύτερο μπαμπά της».

«Για κάθε άνδρα εκεί έξω που θέλει περισσότερο χρόνο να καταλάβει την σημαντικότητα του. Για κάθε άνδρα που έχει μεγαλώσει με τη νοοτροπία του “δεύτερου ρόλου” στην γονεϊκότητα. Για κάθε άνδρα που του έμαθαν πως δεν πρέπει να κλαίει, δεν πρέπει να κάτσει να παίξει με την κόρη του κοριτσίστικα παιχνίδια, δεν πρέπει να δείξει αδύναμος ή φοβισμένος. Για κάθε άνδρα που κλήθηκε να αναθρέψει ένα παιδί χωρίς να είναι βιολογικά δικό του.

Για κάθε άνδρα που δεν είχε την οικονομική δυνατότητα να “ζήσει” όλη την οικογένεια και κάποιοι τον θεωρούν υποδεέστερο. Η σημερινή μέρα είναι για κάθε άνδρα που δημιουργεί με όποιον τρόπο υπάρχει μια οικογένεια.

Πατέρα δεν σε κάνει ο τίτλος, ή η δύναμη, ή τα στερεότυπα. Πατέρα σε κάνει η αγάπη, η φροντίδα, το νοιάξιμο, η ειλικρίνεια, ο σεβασμός προς τη μαμά και τον εαυτό σου, η αναγέννηση μετά από πτώσεις, η τρυφερότητα, τα αστεία. Κανένα παιδί δεν μαθαίνει να κοιτάει αυτά που νομίζουμε. Όλα τα παιδιά θέλουμε απλά αγάπη, χαμόγελο & μια αγκαλιά να ξεπερνάμε τα πάντα.

Οι μεγαλύτεροι “μάγκες” που έχω γνωρίσει είναι αυτοί που έκλαψαν, λύγισαν, φοβήθηκαν, έχασαν αλλά δεν τα παράτησαν και η αγκαλιά τους ήταν πάντα ανοιχτή για τα παιδιά και την οικογένεια τους. Μπαμπάδες, χρόνια πολλά! Να χαίρεστε, να απολαμβάνετε και να μοιράζεστε. Σπάστε κάθε παλιά παγιωμένη και ριζωμένη ταμπέλα που υπάρχει γι αυτό τον ρόλο και να είστε ο εαυτός σας.

Υ.Γ : μεγάλωσα με 2 μπαμπάδες -εντελώς διαφορετικοί μεταξύ τους. Το κοινό τους ήταν το πόσο με αγάπησαν, με στήριξαν με τον δικό τους τρόπο & μου έμαθαν να γελάω να συγκινούμαι να μαθαίνω απ’ τα λάθη μου και τις βλακείες και να κάνω χιούμορ ακόμα και στα δύσκολα», έγραψε η Δανάη Μπάρκα.

Δείτε την ανάρτηση: