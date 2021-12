Αφροδίτη Λατινοπούλου: “Δεν είσαι ό,τι δηλώσεις” απάντησε στον Γιώργο Καπουτζίδη και προκάλεσε οργή στο Twitter

Την αντίδραση χρηστών των social media έχει προκαλέσει ένα νέο βίντεο που ανήρτησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram την Παρασκευή, με αφορμή τις πρόσφατες δηλώσεις του Γιώργου Καπουτζίδη για τα δικαιώματα των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ.

Συγκεκριμένα, η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, ξεκίνησε το βίντεο με τίτλο “Δεν είσαι ό,τι δηλώσεις”, αναφέροντας: “Γινόμαστε μάρτυρες διάφορων δηλώσεων ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τα οποία ουσιαστικά παραπονιούνται πως έχουν λιγότερα δικαιώματα σε σχέση με τους υπόλοιπους αλλά και πως μπορούν να αυτοπροσδιορίζονται όπως επιθυμούν και να έχουν προνόμια και δικαιώματα με βάση τον αυτοπροσδιορισμό τους”.

Μάλιστα, προκειμένου να στηρίξει το επιχείρημα της ότι οι νόμοι του κράτους έχουν την ίδια ισχύ για όλους, έφερε το ακραίο παράδειγμα του νόμου της Σαρίας, ενώ χαρακτήρισε την καταπίεση των δικαιωμάτων στην Ευρώπη ως “συνειδητό ψέμα προπαγανδιστικής ατζέντας”.

Στη συνέχεια, εξίσωσε το ζήτημα του αυτοπροσδιορισμού με ποινικά εγκλήματα, όπως η παιδεραστία. “Δηλαδή ενώ είμαι άντρας νιώθω γυναίκα, ή είμαι γυναίκα αλλά νιώθω άντρας ή δεν νιώθω ούτε άντρας ούτε γυναίκα και έτσι θέλω να με αντιμετωπίζει και η κοινωνία αλλά και η πολιτεία. Η συζήτηση αυτή οδηγεί σε πολύ σκοτεινά μονοπάτια που εάν οδηγηθούμε θα καταλήξουμε να ζούμε με τους νόμους της ζούγκλας. Για παράδειγμα τι θα γίνει αν ένας 70χρονος συνευρεθεί με 13χρονη και αυτοπροσδιοριστεί ως 15χρονος, γιατί πολύ απλά τόσο αισθάνεται ότι είναι; Θα μπορεί να αιτηθεί αλλαγή νομικού πλαισίου για τη συνεύρεση με ανήλικο και δεν θα πούμε πως είναι παιδεραστία”, ανέφερε.

Αναφέρθηκε ακόμα και στην περίπτωση της αιμομιξίας: “Τι θα γίνει αν δύο αδέλφια αυτοπροσδιοριστούν ως μη συγγενείς, συνάψουν σχέση και επιθυμούν να υιοθετήσουν, ισχυριζόμενοι πως θα είναι μια πολύ όμορφη, στοργική οικογένεια γεμάτη αγάπη;”.

“Τι θα γίνει αν κάποιος ισχυριστεί πως γεννήθηκε βίαιος σαν λιοντάρι και σκοτώνει κόσμο; Θα δεχθούμε πως γεννήθηκε βίαιος και θα απαλλαγεί από κάθε ποινή;”, συνέχισε.

“Δεν μπορεί να αλλάζουν οι νόμοι σε κάθε περίπτωση αυτοπροσδιορισμού δεν θα σταθεί όρθιο κανένα αξιακό σύστημα και θα καταλήξουμε να ζούμε με το νόμο της ζούγκλας”, τόνισε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στο τέλος, έθεσε και δύο σχετικά ερωτήματα στον Γιώργο Καπουτζίδη.

“Για πόσο ακόμα θα ακούμε αιτήματα από άτομα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, όταν όσα ζήτησαν η πολιτεία τα ικανοποίησε ως τώρα παρά τις αντιδράσεις;” και πρόσθεσε, ρωτώντας τον Γιώργο Καπουτζίδη: “Διαφωνείτε κ. Καπουτζίδη πως δεν μπορεί και δεν πρέπει η κοινωνία να αλλάξει τα δομικά της στοιχεία πχ την οικογένεια προς χάριν ενός μικρού ποσοστού των μελών της;”

“Που θα βάλουμε επιτέλους μια κόκκινη γραμμή σε όλον αυτόν τον παραλογισμό που μαστίζει τις σημερινές δυτικές κοινωνίες;”, κατέληξε.

Το νέο βίντεο της Αφροδίτης Λατινοπούλου σχολιάζουν αρνητικά πολλοί χρήστες του Twitter, οι οποίοι εκφράζουν την αντίδραση και την οργή τους για την τοποθέτηση της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας.

Ακολουθεί η ανάρτηση της Αφροδίτης Λατινοπούλου

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Afroditi Latinopoulou (@a.latinopoulou)

Γιώργος Καπουτζίδης: H τοποθέτηση του σχετικά με τα δικαιώματα της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ

Ο Γιώργος Καπουτζίδης συμμετείχε στην εκδήλωση του υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Κοινωνία χωρίς ρατσισμό, κοινωνία με μέλλον». Στην τοποθέτησή του ο γνωστός ηθοποιός και σεναριογράφος, ο οποίος έχει μιλήσει ανοιχτά για τον σεξουαλικό του προσανατολισμό, αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και έθεσε μια σειρά ερωτημάτων απευθυνόμενος στην πολιτεία αλλά και στον ίδιο τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Ποιος τους είπε ότι είναι ok να χλευάζεις ένα 9χρονο παιδί; Ποιος τους είπε ότι είναι ΟΚ να το κοροϊδεύεις, να το χτυπάς; Ποιος τους είπε ότι είναι ok να φτάνουν να δολοφονούν ανθρώπους στη μέση του δρόμου στην Αθήνα και μετά να προσπαθούν να τους βγάζουν κλέφτες, ή να βαφτίζουν αυτοκτονίες, δολοφονίες; Κάποιους τους είπε ότι είναι ok, ή κάποιος τους είπε ότι δεν πειράζει. Πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος το είπε αυτό το πράγμα, για να καταλάβουμε πώς γεννήθηκε ο ρατσισμός”, είπε ο Γιώργος Καπουτζίδης και πρόσθεσε:

»Ρατσισμός είναι οι δυσκολίες που πέρασα, οι δυσκολίες που θα περάσουν τα παιδιά που μεγαλώνουν τώρα σε κάποιο σχόλιο και ίσως τραβάνε τα ίδια που τραβούσα. Ρατσισμός είναι και δεν μιλάει κανείς για αυτό, οι άνθρωποι που φύγανε μόνοι τους σε μεγάλη ηλικία, σε ένα δωμάτιο, γιατί η πολιτεία και η κοινωνία, δεν τους έδωσε ποτέ το δικαίωμα να φύγουνε κρατώντας το χέρι του συντρόφου τους.

»Δεν τους έδωσε ποτέ το δικαίωμα να ζήσουν μαζί αγαπημένοι σε ένα σπίτι. Τους ανακαλύψαμε μετά από μέρες, από την μυρωδιά τους. Και η γειτονιά βγήκε και έλεγε ότι ήταν ένας ήσυχος άνθρωπος που δεν έδωσε ποτέ δικαιώματα. Ναι δεν είχε δικαιώματα, πώς να δώσει; Αυτά είναι ρατσισμός και πρέπει να μάθουμε, να καταλάβουμε, από πού ξεκίνησε. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί αυτήν τη στιγμή να βρίσκεται στο σπίτι του και να δέρνει τη γυναίκα του και να δέρνει τα παιδιά του και να μην έχει δουλέψει ποτέ και να ζει από τη σύνταξη της μάνας του και του μπαμπά του γιατί πολύ απλά βαριόταν, να θεωρείται για την ελληνική πολιτεία καλύτερος σύντροφος από εμένα και καλύτερος πατέρας από μένα. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Νόμιζα ότι η καρδιά, ο χαρακτήρας, το μυαλό, είναι πράγματα που αξίζει να αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης των πολιτών. Και όχι μόνο των πολιτών, των φίλων μας, των ανθρώπων με τους οποίους συναναστρεφόμαστε. Και τελικά καταλήγουμε στο ότι το μοναδικό κριτήριο, ή τουλάχιστον αυτό που έχει περισσότερη σημασία, είναι με το με τι διεγείρεται σεξουαλικά ο καθένας. Μου φαίνεται ανόητο σαν κριτήριο. Ανόητο να το χρησιμοποιεί η ελληνική πολιτεία. Ρατσισμός είναι αυτό λοιπόν.

»Και ειλικρινά δεν θέλω πια, ούτε να μου απαντήσετε γιατί είναι κακό η φωνή μου να είναι πιο λεπτή ή γιατί είναι κακό να παίζω με κούκλες ή γιατί είναι κακό το να είμαι ο εαυτός μου. Μη μου το απαντήσετε, σας συγχωρώ, δεν πειράζει, καλά τα πήγα και έτσι.

»Θέλω όμως πραγματικά να κάνω μία ερώτηση στον πρωθυπουργό αυτής της χώρας και δεν έχει να κάνει και πάλι θα το πω με παρατάξεις. Έχει να κάνει με το τι είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει μία τεράστια ευθύνη, ένα τεράστιο βάρος, οδηγεί μια χώρα και τον σέβομαι πάρα πολύ γιατί έχει αυτή την ευθύνη που είναι εξαιρετικά δύσκολη και δεν θα ήθελα να είμαι καθόλου στη θέση του. Δεν έχει να κάνει με παράταξη. Για ποιο λόγο, αυτό μόνο απαντήστε μου. Για ποιο λόγο είμαι ο άνθρωπος με τα λιγότερα δικαιώματα σε αυτή την αίθουσα; Γιατί είμαι ο άνθρωπος με τα λιγότερα δικαιώματα στη γειτονιά μου, στην πόλη μου; Αυτό δεν το έχω καταλάβει. Αν μπορεί να μου το απαντήσει, έχει καλώς, θα τη δεχτώ την απάντηση. Αλλά αν δεν έχει απάντηση σε αυτό, πάει να πει ότι κάτι έχει κάνει λάθος και αυτός και ο προκάτοχός του και οι προκάτοχοι των προκατόχων και η κοινωνία μας και η πολιτεία μας. Και αυτό το λάθος οφείλουμε να το αλλάξουμε τώρα, σήμερα».