Πρίγκιπας Χάρι: Η μάχη με τα ναρκωτικά και το αλκοόλ - Πώς του άλλαξε τη ζωή η Μέγκαν

Αποκαλυπτικός είναι ο πρίγκιπας Χάρι για τη μάχη που έδωσε για την ψυχική του υγεία και το τραύμα που τον στοίχειωσε μετά τον θάνατο της μητέρας του, πριγκίπισσας Νταϊάνα, στο ντοκιμαντέρ "The Me You Can't See".

Ο Χάρι δεν δίστασε να επιτεθεί εκ νέου στην οικογένειά του και τους στενούς του συγγενείς σε μία καινούργια συνέντευξη με την Όπρα Γούινφρεϊ, ενώ παραδέχτηκε και τη χρήση ναρκωτικών αλλά και τα μεθύσια του σε μια προσπάθεια να ξεφύγει από τις αγωνίες και τα άγχη του. Εξομολογείται ότι ποτέ δεν είχε τον χώρο ή τον χρόνο να πενθήσει τον θάνατο της μητέρας του και αυτό τον οδήγησε τελικά στο αλκοόλ και τα ναρκωτικά για να πνίξει τον παρατεταμένο πόνο του. Όπως εξηγεί, έτσι προσπαθούσε να αισθάνεται λιγότερο και πως θα απείχε από το ποτό όλη τη βδομάδα, αλλά θα έπινε μετά όσο για μία εβδομάδα σε μία μέρα, ως μηχανισμό διαχείρισης: "Ήμουν πρόθυμος να πιω, ήμουν πρόθυμος να πάρω ναρκωτικά, ήμουν πρόθυμος να προσπαθήσω και να κάνω πράγματα που με έκαναν να αισθανθώ λιγότερο όπως αισθανόμουν. Αλλά σταδιακά κατάλαβα ότι, εντάξει, δεν έπινα από Δευτέρα έως την Παρασκευή, αλλά πιθανώς να έπινα όσο θα έπινα όλες αυτές τις ημέρες σε ένα βράδυ Παρασκευής ή Σαββάτου. Και έπινα όχι επειδή το απολάμβανα απλά επειδή προσπαθούσα να κρύψω κάτι", λέει ο Δούκας του Σάσεξ.

Όταν ήταν 17 χρονών λέγεται πως ο πατέρας του Κάρολος τον έστειλε για αποτοξίνωση όταν τον έπιασε να καπνίζει μαριχουάνα. Το Παλάτι του Σεντ Τζέιμς αργότερα επιβεβαίωσε ότι ο Χάρι "πειραματιζόταν με το ναρκωτικό σε αρκετές περιπτώσεις" αλλά τονίστηκε ότι δεν ήταν "τακτικός" χρήστης. Το ντοκιμαντέρ που αποτελείται από πέντε μέρη, προβλήθηκε στην Apple TV στις ΗΠΑ την Πέμπτη και στη Μεγάλη Βρετανία το πρωί της Παρασκευής. Ήταν ώσπου γνώρισε τη Μέγκαν που αποφάσισε ότι χρειαζόταν βοήθεια: "Ήξερα ότι αν δεν έκανα θεραπεία και να γίνω σωστός άνθρωπος θα έχανα τη γυναίκα με την οποία έβλεπα ότι θα μπορούσα να περάσω την υπόλοιπη ζωή μου μαζί της". Ο Χάρι αποκάλυψε ότι κάνει θεραπεία τέσσερα με πέντε χρόνια, ενώ μίλησε και για το γεγονός ότι γύρισε την πλάτη του στη Βρετανία και την οικογένειά του. Επέρριψε ευθύνες και πάλι στον πατέρα του πρίγκιπα Κάρολο για τον τρόπο που ανέθρεψε τον ίδιο και τον αδελφό του Ουίλιαμ, ενώ είπε ότι υπέφερε από κρίσεις πανικού.