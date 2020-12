Έπειτα από 12 χρόνια η Σακίρα και οι Black Eyed Peas παρουσίασαν στο κοινό τη συνεργασία τους, Girl Like Me. Όπως έγραψε ο will.i.am εκ μέρους του συγκροτήματος "για όσους δεν το γνωρίζουν, η Σακίρα ήρθε στο στούντιό μου το 2008 και δουλέψαμε πάνω στο Girl like me". Είμαι τόσο χαρούμενη που το τραγούδι κυκλοφορεί τώρα. Έχω κάνει διάφορες εκδοχές του τραγουδιού και βρήκαμε τον τέλειο ρυθμό για εκείνο... και τώρα το βίντεο είναι εδώ" έεγραψε ο καλλιτέχνης. Και πράγματι, το βλέμμα κερδίζει το βίντεο, οι χορευτικές φιγούρες της εκρηκτικής Κολομβιανής τραγουδίστριας και κυρίως οι άψογες αναλογίες της. Η Σακίρα εμφανίζεται με... ένδυση για αεροβική γυμναστική, δεκαετίας των '80s αφήνοντας σε κοινή θέα τους καλοσμιλεμένους γλουτούς της και την καλογυμνασμένη φιγούρα της. Σίγουρα οι θαυμαστές της θα απογειώσουν σε κλικ το νέο βίντεο της σταρ.