Το The Masked Singer είναι ένα σόου που κάνει θραύση στο εξωτερικό όπου και προβάλλεται. Διάσημοι τραγουδιστές κρύβονται πίσω από εντυπωσιακές μάσκες και στολές και κάθε εβδομάδα ερμηνεύουν ένα τραγούδι. Το κοινό και η κριτική επιτροπή βαθμολογούν και όποιος συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους αποκαλύπτεται και αποχωρεί.

Στο γερμανικό The Masked Singer, λοιπόν, η γάτα που ερμήνευσε το "The Show Must Go On", απέσπασε διθυραμβικά σχόλια. Μάλιστα κατάφερε να φτάσει μέχρι τον ημιτελικό. Όταν οι μάσκες έπεσαν έγινε και η μεγάλη αποκάλυψη... Η γάτα με τη μαγική φωνή ήταν η Βίκυ Λέανδρος.

Δείτε το βίντεο