Μοντέλο από την Αυστραλία που είχε συνεργαστεί με τη Μέγκαν Μαρκλ πολύ προτού εκείνη γίνει διάσημη, στο αμερικάνικο τηλεπαιχνίδι Deal or Not to Deal, αποκαλύπτει πώς ήταν η ηθοποιός πίσω από τις κάμερες, αφού έχουν ακουστεί τόσα για τον απαιτητικό και τον σνομπ χαρακτήρα της.

Η Λίζα Γκλιβ από τη Χρυσή Ακτή στο Κουίνσκλαντ και η Μέγκαν ήταν τα κορίτσια με τον φάκελο. Μιλώντας για τη Μέγκαν, είπε ότι η ηθοποιός ήταν πολύ ήσυχη αλλά πολύ γλυκιά και χρησιμοποίησε το σόου ως βήμα για την καριέρα της. "Θυμάμαι ότι ήταν επικεντρωμένη στην καριέρα της στην υποκριτική και ο ρόλος της ως κορίτσι με τον φάκελο ήταν απλώς ένα σκαλοπάτι στην καριέρα της" είπε στην Gold Xoast Bulletin και πρόσθεσε: "Ήταν μόνο κάποιες σεζόν και μετά πήρε τον ρόλο στο Suits. Χάρηκα πολύ για εκείνη όταν έμαθα για τον γάμο της".Η Μέγκαν εργάστηκε ως κορίτσι του Deal or No Deal, για 34 επεισόδια, ανάμεσα στο 2006-2007 προτού πάρει τον ρόλο της Ρέιτσελ Ζέιν στο "Suits". Η Μέγκαν δεν συνηθίζει να μιλάει γι' αυτήν την επαγγελματική της επιλογή αλλά κάποια στιγμή, το 2013 είχε πει ότι αυτή η δουλειά ήταν τρόπος για να πληρώνει τους λογαριασμούς της.

"Σίγουρα το να δουλεύεις στο Deal or No Deal ήταν ένα μάθημα και με βοήθησε να καταλάβω τι θα ήθελα περισσότερο να κάνω" είχε πει προσθέτοντας ότι ήταν μία κατηγορία πραγμάτων που έκανε ενώ περνούσε από ακροάσεις για να βγάλει άκρη.