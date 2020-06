Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Έχω πάει πρώτο ραντεβού στα Σεπόλια για να νιώθω άνετα

Καλεσμένη στην εκπομπή της Σταματίνας Τσιμτσιλή, “Happy day”, ήταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου, η οποία επέστρεψε στα στούντιο του Alpha έπειτα από τρία χρόνια. Η παρουσιάστρια μίλησε τόσο για την προσωπική της ζωή, όσο και για τη συμμετοχή της στο Just the 2 of us. "Νιώθω πολύ περίεργα που ήρθα μετά από τόσο καιρό στον Alpha. Πάνε τρία χρόνια που έχω να έρθω. Πώς περνάει ο καιρός... Πολύ όμορφα ένιωσα! Η Κανέλλα είναι ακόμα εδώ, η σκυλίτσα του Alpha. Αισθάνθηκα πολύ όμορφα γιατί εδώ ουσιαστικά περπάτησα. Τα παιδιά είναι όλα εδώ, γνώριμες φάτσες, βέβαια με μάσκες... Στην αρχή δυσκολεύτηκα να γνωρίσω τον Κεβόρκ" είπε η παρουσιάστρια.

Όταν ρωτήθηκε εάν στα πρώτα ραντεβού θα επιλέξει να πάει κάπου σχετικά απόμερα, απάντησε: "Έχω πάει πρώτο ραντεβού Σεπόλια, σε ένα φανταστικό ταβερνάκι. Δεν θα πάω και στα μέρη που θα είναι περισσότεροι γνωστοί, χωρίς να θέλω να κρύψω κάτι. Για να νιώθω άνετα, γιατί φαντάζεσαι να είμαι με έναν άνθρωπο, να θέλουμε να γνωριστούμε, να μας κοιτάνε... είναι αμήχανο. Θέλω να προστατεύω και τους άλλους που δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Για μένα είναι τρόπος ζωής πλέον. Θυμάμαι τον Λάκη Λαζόπουλο να με ρωτάει “Είσαι έτοιμη να μην έχεις ξανά αυτό που έχεις; Δεν είχα συνειδητοποιήσει αυτό που θα ακολουθούσε στα 23 μου".

Για την προσωπική της ζωή και στο ενδεχόμενο να δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, είπε: "Η αλήθεια είναι πως τον τελευταίο καιρό υπάρχει ζήτηση και συζήτηση σε αυτό το κομμάτι. Με θέλουν με παιδί. Δεν ξέρω γιατί...".

"Ο κόσμος έχει καταλάβει πως όταν εγώ αισθάνομαι καλά και έτοιμη, το μοιράζομαι. Προφανώς για να μην έχω μοιραστεί κάτι, δεν είναι ακόμα η στιγμή. Δεν είναι ότι κρύβω πράγματα ηθελημένα, νομίζω δεν είναι η στιγμή. Σίγουρα τα τελευταία αρκετά χρόνια έχω επικεντρωθεί στην επαγγελματική μου ζωή και αυτό δεν σταματάει ποτέ! Το ένα φέρνει το άλλο. Ο άνθρωπος σίγουρα έχει φιλοδοξία, καμιά φορά γίνεται και ματαιοδοξία όλο αυτό. Δεν θα ήθελα να φθάσω σε μια ηλικία και να μην υπάρχει γυρισμός. Η οικογένεια είναι κάτι που περνάει από το μυαλό μου, γιατί έχω μια όμορφη και αγαπημένη οικογένεια. Οι γονείς μου κοιτάζονται στα μάτια μετά από 33 χρόνια. Είναι σπάνιο, πολύ όμορφο και με κάνει και εμένα να έχω τέτοιες εικόνες και απαιτήσεις" συμπλήρωσε η Κωνσταντίνας Σπυροπούλου. "Τυχερά είναι αυτά! Μπορεί να βρεις κάποιον και να σου προκύψει μέσα σε 6 μήνες και να είσαι με κάποιον 6 χρόνια και να μη σου προκύψει ποτέ. Ήμουν στο βήμα να κάνω οικογένεια όταν ήμουν πιο μικρή, μεγαλώνοντας όλο αυτό απομακρυνόταν...", τόνισε.