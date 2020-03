Στις αρχές του μήνα η Ρίτα Όρα κυκλοφόρησε το νέο της τραγούδι "How To Be Lonely" και τώρα μοιράστηκε με τους θαυμαστές της στο Instagram στιγμιότυπα από το βιντεοκλίπ.

Η popstar βγαίνει από τα ρούχα της και βυθίζεται σε μια μπανιέρα γεμάτη λιωμένο χρυσό τραγουδώντας το νέο της single και για άλλη μια φορά αναστατώνει τους θαυμαστές της.

Στο μεταξύ, η μητέρα της ψυχίατρος και πρώην παθολόγος ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στο νοσοκομείο και στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά του κορονοϊού συνδράμοντας το έργο των συναδέλφων της στα επείγοντα, παρά το γεγονός ότι η ειδικότητά της είναι η ψυχική υγεία.