"Ο Ντόνι Γουόλμπεργκ ξεκίνησε το 2020 έτσι απίστευτος όπως είναι και ο ίδιος" σημειώνει στην ανάρτησή της η σύζυγος του μέλους των New Kids on the Block, Τζένι Μακάρθι, η οποία καμαρώνει για τη γενναιοδωρία του popstar και ηθοποιού.

Η Μακάρθι ανέβασε στον λογαριασμό της στο twitter φωτογραφία από την απόδειξη που πλήρωσε ο Γουόλμπεργκ σε εστιατόριο στο Ιλινόις, αφήνοντας στη σερβιτόρα φιλοδώρημα 2.020 δολαρίων υποδεχόμενος με γενναιοδωρία το νέο έτος.

Στις ΗΠΑ το φιλοδώρημα κυμαίνεται από 15%-20% επί του ποσού που κάνει ο πελάτης. Οπότε για έναν λογαριασμό 78 δολαρίων ο Γουόλμπεργκ πλήρωσε 2.098 δολάρια.

Ακριβώς 2.000 δολάρια είχε αφήσει για φιλοδώρημα πριν από δύο χρόνια σε άλλο εστιατόριο, τονίζοντας ότι η μητέρα του εργαζόταν ως σερβιτόρα και ο πατέρας του ως μπάρμαν, οπότε όταν του φέρονται σαν βασιλιά και εκείνος το ανταποδίδει και κάνει τις σερβιτόρες να αισθάνονται σαν βασίλισσες.