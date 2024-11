Ζελένσκι: Υπό την ηγεσία αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Ουκρανία θα επιτύχει την ένταξη στην ΕΕ

Τα συγχαρητήριά του στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για την έγκριση του νέου Σώματος των Επιτρόπων εξέφρασε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Εύχομαι στη νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτυχία στην ενίσχυση της ενωμένης Ευρώπης και στην ενίσχυση του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη.

Προσβλέπουμε στη συνέχιση της παραγωγικής μας συνεργασίας σε βασικά ζητήματα της στρατηγικής ατζέντας Ουκρανίας-ΕΕ» αναφέρει στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ταυτόχρονα, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι υπό την ηγεσία αυτής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, «η Ουκρανία θα επιτύχει τον απώτερο στρατηγικό της στόχο – την ένταξη στην ΕΕ».

My sincere congratulations to @vonderleyen on the approval of the new College of Commissioners.

I wish the new European Commission success in strengthening a united Europe and enhancing the EU’s role as a global leader. We look forward to continuing our productive cooperation on…

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 27, 2024