Ζελένσκι: Η Ρωσία «περιπλέκει» τις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ρωσία περιπλέκει τις προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. «Βλέπουμε ότι η Ρωσία απορρίπτει πολυάριθμες εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός και δεν έχει ακόμη καθορίσει πότε θα σταματήσει τις δολοφονίες. Αυτό περιπλέκει την κατάσταση» γράφει σε ανάρτησή του στο Χ.

«Η παύση των δολοφονιών είναι βασικό στοιχείο για την παύση του πολέμου. Σήμερα, ο συντονισμός με τους εταίρους συνεχίζεται καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας… Προετοιμαζόμαστε για τη συνάντηση της Δευτέρας με τον Πρόεδρο Τραμπ και είμαι ευγνώμων για την πρόσκληση» σημειώνει.

«Είναι σημαντικό να συμφωνήσουν όλοι ότι χρειάζεται να γίνει μια συζήτηση σε επίπεδο ηγετών για να διευκρινιστούν όλες οι λεπτομέρειες και να καθοριστεί ποια βήματα είναι απαραίτητα και θα λειτουργήσουν» τονίζει ο Ζελένσκι.