Ζελένσκι: «Η Ουκρανία είναι έτοιμη να λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την ειρήνη – Αν η Ρωσία υπονομεύσει τις συνομιλίες απαιτούνται νέες κυρώσεις»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έφτασε σήμερα Δευτέρα στο Βίλνιους της Λιθουανίας για να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ηγέτες των ανατολικών και βόρειων μελών του ΝΑΤΟ, με φόντο τον πόλεμο στην Ουκρανία και τις νέες συνομιλίες που θα διεξαχθούν στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ Κιέβου-Μόσχας.

Τη σύνοδο στο Βίλνιους φιλοξενεί ο πρόεδρος της Λιθουανίας, Γκιτάνας Ναουσέντα, ενώ παρόντες είναι οι ηγέτες των τριών Βαλτικών χωρών, της Νορβηγίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Ισλανδίας, της Πολωνίας, της Τσεχίας, της Σλοβακίας, της Ουγγαρίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας.

❗️Zelensky arrives in Vilnius for Bucharest Nine summit pic.twitter.com/hc5PE79ajL



Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Ζελένσκι θα πραγματοποιήσει «διμερείς συναντήσεις» στο περιθώριο της συνόδου.

Η ατζέντα περιλαμβάνει την ενίσχυση της συμμαχικής στήριξης προς το Κίεβο και την προετοιμασία για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στη Χάγη στις 24 και 25 Ιουνίου – την πρώτη ετήσια σύνοδο της Συμμαχίας από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Αν η Ουκρανία δεν είναι παρούσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, θα πρόκειται για νίκη του Πούτιν, όχι επί της Ουκρανίας, αλλά επί του ΝΑΤΟ», είχε προειδοποιήσει ο Ζελένσκι την περασμένη εβδομάδα.

Σήμερα δήλωσε πως η Ουκρανία είναι διατεθειμένη να συμβάλει σε προσπάθειες ειρήνης, λίγο πριν από τις συνομιλίες με τη Ρωσία στην Κωνσταντινούπολη.

“We have stronger tactical solutions, our operation ‘Spiderweb’ yesterday proved it. Russia must feel what these losses mean, that will push it towards diplomacy,” Zelensky said in Vilnius.

“If Russia does not want a solution via diplomacy, new, strong sanctions are needed,” he… pic.twitter.com/etxvO1K0hk

