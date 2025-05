Ζελένσκι: Δύσκολη νύχτα για την Ουκρανία – Ο λόγος που παρατείνεται ο πόλεμος είναι η Μόσχα

Η τεράστια επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, που πραγματοποιήθηκε στη διάρκεια της νύκτας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους, δείχνει εκ νέου πως η Μόσχα εμποδίζει τη σύναψη μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Ήταν μια δύσκολη νύκτα για όλη την Ουκρανία», έγραψε ο Ζελένσκι στο Telegram.

«Με κάθε τέτοια επίθεση, ο κόσμος πείθεται ότι ο λόγος που παρατείνεται ο πόλεμος είναι η Μόσχα», πρόσθεσε. «Μόνο επιπλέον κυρώσεις εναντίον τομέων-κλειδί της ρωσικής οικονομίας θα αναγκάσουν τη Μόσχα να συμφωνήσει σε μια κατάπαυση του πυρός».

Η Ρωσία εξαπέλυσε στη διάρκεια της περασμένης νύκτας δεκάδες επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Κιέβου σε μια από τις μεγαλύτερες συνδυασμένες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας στα τρία χρόνια που διαρκεί ο πόλεμος, προκαλώντας ζημιές σε κτίρια διαμερισμάτων και τραυματίζοντας τουλάχιστον 14 ανθρώπους.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Reuters πως είδαν και άκουσαν διαδοχικά κύματα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων να πετούν πάνω από το Κίεβο και μια σειρά εκρήξεων συγκλόνισε την πόλη. Στην πρωτεύουσα ακούγονταν επίσης τα πυρά από τις συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας που προσπαθούσαν να καταρρίψουν τα drones.

