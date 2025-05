Υπόθεση Sean «Diddy» Combs: Νέες επιβαρυντικές καταθέσεις κατά του διάσημου ράπερ – «Θα μπορούσαμε να πεθάνουμε»

Η τραγουδίστρια Ντον Ρίτσαρντ κατέθεσε τη Δευτέρα (19/5), στη δίκη του γνωστού μουσικού παραγωγού Sean «Diddy» Combs για σεξουαλική εκμετάλλευση και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς είναι σε πλήρη εξέλιξη η εκδίκαση της υπόθεσής του. Όπως ανέφερε η τραγουδίστρια, ο Combs την απείλησε με θάνατο όταν εκείνη και άλλη μία γυναίκα έγιναν μάρτυρες βίαιης επίθεσης εναντίον της τότε συντρόφου του, Cassie Ventura. «Μας είπε πως μπορούμε να εξαφανιστούμε αν μιλήσουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά η καλλιτέχνις.

Όταν η εισαγγελέας Mitzi Steiner ρώτησε τι εννοούσε με το «θα μπορούσαμε να εξαφανιστούμε», η Ρίτσαρντ απάντησε: «Ότι θα μπορούσαμε να πεθάνουμε», εξηγώντας ότι σοκαρίστηκε, καθώς μόλις είχε ξεκινήσει να συνεργάζεται μουσικά με τον Combs.

Sean “Diddy” Combs Jury Hears Of Cassie Ventura Beating At LA Restaurant Attended By Music Superstars & Execs https://t.co/mDL3kPOHeg

— Deadline (@DEADLINE) May 19, 2025