Υεμένη: Τουλάχιστον 20 νεκροί από τις αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές, σύμφωνα με τους Χούθι – «Ο χρόνος σας τελείωσε», λέει ο Τραμπ

Σε νέα επικίνδυνη κλιμάκωση οδηγείται η κρίση στην Υεμένη, καθώς οι αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές εναντίον θέσεων που ελέγχουν οι αντάρτες Χούθι προκάλεσαν τουλάχιστον 20 θανάτους, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που δημοσιοποιήθηκε σήμερα. Το αιματοκύλισμα έρχεται σε συνέχεια της έντασης που προκαλούν οι συνεχιζόμενες επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και των σκληρών προειδοποιήσεων του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Χούθι, εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια «αμερικανο-βρετανικής επίθεσης» στη συνοικία Αλ Τζαρφ της πρωτεύουσας Σαναά, ενώ άλλοι έντεκα έχασαν τη ζωή τους σε διαφορετικές περιοχές της χώρας. Το Λονδίνο, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιώσει επίσημα οποιαδήποτε συμμετοχή σε επιθέσεις κατά της Υεμένης.

Την ίδια ώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, δήλωσε πως έδωσε εντολή για τις επιδρομές, επικαλούμενος τις επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθι κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Ο χρόνος σας τελείωσε και οι επιθέσεις σας πρέπει να σταματήσουν, αρχής γενομένης από σήμερα. Αν όχι, η κόλαση θα πέσει επάνω σας και δεν θα έχετε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, στέλνοντας σαφές μήνυμα προς τους αντάρτες της Υεμένης.

