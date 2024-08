Υεμένη: Οι Χούθι κατέρριψαν ένα αμερικανικό drone και στοχοποίησαν με πυραύλους ένα εμπορικό πλοίο – ΦΩΤΟ

Το ένοπλο κίνημα των Χούθι στην Υεμένη που υποστηρίζεται από το Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι στοχοποίησε το εμπορικό πλοίο MV Groton στον Κόλπο του Άντεν, ενώ επιβεβαίωσε την κατάρριψη ενός αμερικανικού μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος μάχης MQ-9 που πετούσε πάνω από την επαρχία Σάαντα στα βόρεια της Υεμένης.

Οι επιθέσεις αυτές είναι οι πρώτες, για τις οποίες αναλαμβάνουν την ευθύνη οι Χούθι, μετά από την αεροπορική επίθεση αντιποίνων του Ισραήλ στο λιμάνι της Χοντέιντα στις 20 Ιουλίου.

Ansarallah forces have shot down another MQ-9 reaper drone in Sa’dah (صعدہ) province close to Saudi Border.

This is the 7th MQ-9 reaper drone shot down by Houthi forces since the start of October 7th conflict. pic.twitter.com/0SwnqedUV5

— Green Gewehr (@GreenGewehr) August 4, 2024