Βρετανία: Βίντεο από την στιγμή που ο δράστης φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος κρατώντας την βαλλίστρα

Βίντεο με τη στιγμή που ο φερόμενος ως δράστης της τριπλής δολοφονίας στη Βρετανία φεύγει από τον τόπο του εγκλήματος είδε το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, η Daily Mail δημοσίευσε το οπτικό ντοκουμέντο, όπου φαίνεται ο πρώην στρατιώτης Κάιλ Κλίφορντ να αποχωρεί από το σημείο της τριπλής δολοφονίας στο Χερτφορντσάιρ. O Κλίφορντ κρατάει στα χέρια του την βαλλίστρα καλυμμένη με ένα σεντόνι.

Ο Κλίφορντ σύμφωνα με τις αρχές εισέβαλε στο σπίτι των θυμάτων του και αφού τα έδεσε τα σκότωσε με τη χρήση βαλλίστρας. Τα τρία θύματα είναι η οικογένεια του σχολιαστή του BBC, Τζον Χαντ, και συγκεκριμένα η σύζυγός του, Κάρολ, και οι δύο κόρες τους, Λουίζ και Χάνα, 25 και 28 ετών αντίστοιχα.

Δείτε το βίντεο:

Kyle Clifford leaving the scene of the crime. pic.twitter.com/4ndb0iljP4

— Detective Inspector, Couch. (@DetectiveCouch) July 10, 2024