Euro 2024: Σοβαρά επεισόδια ανάμεσα σε Ολλανδούς και Άγγλους οπαδούς πριν από την έναρξη του ημιτελικού

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν στο Ντόρτμουντ λίγες ώρες πριν από τον δεύτερο ημιτελικό αγώνα, του Euro 2024, με Ολλανδούς οπαδούς να καταστρέφουν ένα μπαρ γεμάτο με Άγγλους φιλάθλους.

10.07.2024 EURO 2024

Dutch🇳🇱 destroy a restaurant with Turks and Englnd🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 fans in Dortmund🇩🇪, click more here online photos/videos: https://t.co/H5mtElruRU pic.twitter.com/np2KnINEf1

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) July 10, 2024