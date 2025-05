Βρετανία: Καταδικάστηκαν τρεις άνδρες που ήταν «θαυμαστές του Χίτλερ και των Ναζί» – Σχεδίαζαν εμπρησμούς σε τζαμιά και συναγωγές – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Τρεις άνδρες, θαυμαστές του Αδόλφου Χίτλερ και της ναζιστικής ιδεολογίας, καταδικάστηκαν την Τετάρτη (14/5) από τη δικαιοσύνη, επειδή σχεδίαζαν εμπρησμούς σε τζαμιά και συναγωγές στη Βρετανία.

Οι Κρίστοφερ Ρίνγκροουζ, 34 ετών, Μάρκο Πιτσέτου, 25 ετών και Μπρόγκαν Στιούαρτ, 25 ετών, κρίθηκαν ένοχοι από το Ποινικό Δικαστήριο του Σέφιλντ για σχεδιασμό τρομοκρατικών ενεργειών. Ο πρώτος κρίθηκε επίσης ένοχος για την κατηγορία της κατασκευής απαγορευμένου όπλου. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι χρησιμοποιούσε έναν εκτυπωτή τρισδιάστατης εκτύπωσης για να φτιάξει εξαρτήματα ενός ημιαυτόματου όπλου.

Η ποινή τους θα ανακοινωθεί στις 17 Ιουλίου.

Οι τρεις άνδρες συνελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2024, αφού αστυνομικοί κατάφεραν να διεισδύσουν σε ένα φόρουμ ακροδεξιών στην εφαρμογή Telegram, όπου συζητούσαν τα σχέδιά τους. Οι κατηγορούμενοι είχαν καταφέρει μέχρι τότε να συγκεντρώσουν περισσότερα από 200 όπλα, όπως ματσέτες, σπαθιά, τόξα και ένα πιστόλι ακινητοποίησης. Στα μηνύματα που αντάλλαζαν εξέφραζαν τον θαυμασμό τους για τον Χίτλερ, υμνούσαν τις μαζικές δολοφονίες σε βάρος μουσουλμάνων ή μαύρων και έκαναν ρατσιστικά, αντισημιτικά και ομοφοβικά σχόλια.

Ο εκπρόσωπος της Εισαγγελίας είπε στο δικαστήριο ότι οι κατηγορούμενοι είναι «εξτρεμιστές της δεξιάς, που αυτοαποκαλούνταν εθνοσοσιαλιστές ή ναζί και στήριζαν το εθνοσοσιαλιστικό κίνημα στο Ηνωμένο Βασίλειο». Πίστευαν επίσης ότι σύντομα «θα ξεσπάσει φυλετικός πόλεμος μεταξύ των λευκών και των άλλων φυλών».

