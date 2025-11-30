Βρετανία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος – Στόχος επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

Την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος έχει θέσει ως στόχο η κυβέρνηση της Βρετανίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς σχεδόν 80.000 περιμένουν χρόνια μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει προειδοποιήσει πως ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ενδέχεται να ανέλθει σε 100.000 έως το 2028, εφόσον δεν ληφθούν μέτρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι, υπογράμμισε πως οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα εκσυγχρονίσουν το δικαστικό σύστημα στη Βρετανία, επιταχύνοντας την εκδίκαση υποθέσεων με κεντρικό γνώμονα την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα. «Πίσω από καθεμία από τις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που έχει τεθεί σε αναμονή», δήλωσε ο Λάμι, τονίζοντας πως «για πολλά θύματα, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης συνιστά άρνηση απονομής δικαιοσύνης».

Ορισμένες δίκες έχουν προγραμματιστεί έως και το 2030, και τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το ένα τέταρτο των υποθέσεων περιμένουν τουλάχιστον έναν χρόνο μέχρι να εκδικαστούν, με πολλά θύματα να εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Ειδικά σε υποθέσεις βιασμού, το 60% των καταγγελιών αποσύρονται πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.

Το προτεινόμενο σχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει, μεταξύ άλλων, οι δίκες με ενόρκους να περιοριστούν μόνο σε κακουργήματα, κάτι στο οποίο αντιδρούν αρκετοί δικηγορικοί σύλλογοι στη Βρετανία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters