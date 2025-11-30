Βρετανία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος – Στόχος επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων

Enikos Newsroom

διεθνή

Βρετανία: Η κυβέρνηση σχεδιάζει αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος – Στόχος επιτάχυνση της εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων
People walk past the Royal Court of Justice in London, Friday, March 17, 2023. The Duke of Sussex, Prince Harry is suing Associated Newspapers Limited (ANL) over an article about his separate judicial review proceedings against the Home Office regarding security arrangements for himself and his family when they are in the UK. (AP Photo/Frank Augstein)

Την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος έχει θέσει ως στόχο η κυβέρνηση της Βρετανίας, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των εκκρεμών υποθέσεων, καθώς σχεδόν 80.000 περιμένουν χρόνια μέχρι να εκδοθεί απόφαση.

Η κυβέρνηση των Εργατικών έχει προειδοποιήσει πως ο αριθμός των εκκρεμών υποθέσεων ενδέχεται να ανέλθει σε 100.000 έως το 2028, εφόσον δεν ληφθούν μέτρα.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ντέιβιντ Λάμι, υπογράμμισε πως οι προτεινόμενες μεταρρυθμίσεις θα εκσυγχρονίσουν το δικαστικό σύστημα στη Βρετανία, επιταχύνοντας την εκδίκαση υποθέσεων με κεντρικό γνώμονα την απονομή δικαιοσύνης για τα θύματα. «Πίσω από καθεμία από τις χιλιάδες υποθέσεις που εκκρεμούν βρίσκεται μια ανθρώπινη ζωή που έχει τεθεί σε αναμονή», δήλωσε ο Λάμι, τονίζοντας πως «για πολλά θύματα, η καθυστέρηση στην απονομή δικαιοσύνης συνιστά άρνηση απονομής δικαιοσύνης».

Ορισμένες δίκες έχουν προγραμματιστεί έως και το 2030, και τα στοιχεία δείχνουν ότι πάνω από το ένα τέταρτο των υποθέσεων περιμένουν τουλάχιστον έναν χρόνο μέχρι να εκδικαστούν, με πολλά θύματα να εγκαταλείπουν τη διαδικασία. Ειδικά σε υποθέσεις βιασμού, το 60% των καταγγελιών αποσύρονται πριν από τη διεξαγωγή της δίκης.

Το προτεινόμενο σχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης προβλέπει, μεταξύ άλλων, οι δίκες με ενόρκους να περιοριστούν μόνο σε κακουργήματα, κάτι στο οποίο αντιδρούν αρκετοί δικηγορικοί σύλλογοι στη Βρετανία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το φρούτο που σημαίνει «ροδάκινο μαϊμούς» και μπορεί να ανακουφίσει από το άσθμα και να βοηθήσει στην πέψη πρωτεϊνών

Το μυστικό κόλπο του iPhone που μπορεί να δείξει αν έχετε έναν άπιστο σύντροφο

Ένοπλες Δυνάμεις: Όσα περιλαμβάνει το νέο νομοσχέδιο για τους υπαξιωματικούς – Τι προβλέπεται για τους μισθούς

Πάνω από 2 συνταξιούχοι για 3 εργαζόμενους μέχρι το 2050 – Αποκαλυπτική έκθεση

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
07:08 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Καλιφόρνια: Πυροβολισμοί σε οικογενειακή συγκέντρωση – 4 νεκροί και 10 τραυματίες, ανάμεσά τους και παιδιά

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Στόκτον της Καλιφόρνια, όταν έπεσαν πυροβολισμοί...
06:31 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Ονδούρα: Η υποψήφια της Αριστεράς, Ρίξι Μονκάδα καταδίκασε την «παρέμβαση» Ντόναλντ Τραμπ στις εκλογές

Για παρέμβαση στην εκλογική διαδικασία κατηγόρησε τον Ντόναλντ Τραμπ η υποψήφια της Ακυβερνώσα...
05:22 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Νιγηρία: Απελευθερώθηκαν 12 γυναίκες που είχαν απαχθεί πρόσφατα από τζιχαντιστές

Απελευθερώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (29/11), μία εβδομάδα μετά την απαγωγή τους από τζιχαντι...
04:55 , Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

Βενεζουέλα: Σε επιφυλακή οι ξένες πρεσβείες μετά την κλιμάκωση της έντασης με τις ΗΠΑ

Οι πρεσβείες ξένων χωρών στη Βενεζουέλα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής, καθώς η ...
MUST READ

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»