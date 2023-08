Βρετανία: Άνδρας έχασε 76 κιλά σε 18 μήνες και άλλαξε την ζωή του – Η εκπληκτική μεταμόρφωση

Συνολικά 12.900 θερμίδες – τον ίδιο αριθμό που καταναλώνει μία οικογένεια 8 ατόμων- κατανάλωνε καθημερινά ο 39χρονος, Πολ Μπαρνάρντ από την Βρετανία, που έφτασε να ζυγίζει πάνω από 152 κιλά.

Σε ολόκληρη την ζωή του ο 39χρονος πάλευε με τα παραπανίσια κιλά και παραδέχεται ότι ήταν εθισμένο στο φαγητό. «Είμαι ο τύπος του ανθρώπου που πάντα πρέπει να κάνει τα πάντα ακραία. Πάντα έπρεπε να παίρνω τα περισσότερα ναρκωτικά, να είμαι ο πιο μεθυσμένος ή να τρώω το περισσότερο φαγητό. Το φαγητό ήταν απλά ακόμη ένας εθισμός για εμένα», είπε ο Πολ Μπαρνάρντ.

Σε μία τυπική ημέρα κατανάλωνε μεγάλες ποσότητες φαγητού. Όπως εξηγεί το πρωί έτρωγε μία φρατζόλα ψωμί με μισό κιλό τυρί και δημητριακά. Μετά έτρωγε έτοιμο φαγητό, σοκολάτα, αυγά, λουκάνικα, φασόλια, τυριά και ντόνατς. Συνέχιζε με πατάτες, 3 τσίζμπεργκερ, φτερούγες κοτόπουλου, μιλκσέικ. Για βραδινό συνήθως έτρωγε ό,τι είχε μαγειρέψει η σύζυγός του που ήταν λαζάνια ή τσίλι.

Ο Πολ Μπαρνάρντ παραδέχθηκε ότι έτρωγε όσα άφηνε η οικογένεια του και έφτανε στο σημείο να αρρωσταίνει και να πονάει από το πολύ φαγητό. Η στιγμή που αποφάσισε να αλλάξει την ζωή του ήρθε το 2021.

«Το σημείο καμπής για εμένα ήταν όταν ήμουν έτοιμος να αφαιρέσω την ίδια την ζωή μου. Μετά από ένα επεισόδιο υπερφαγίας πήγα στην άκρη ενός πολυόροφου πάρκινγκ. Έβαλα το κινητό και το πορτοφόλι μου στην άκρη ώστε οι άνθρωποι να γνωρίζουν ποιος είμαι και η οθόνη του κινητού του έδειξε μία εικόνα των παιδιών μου», ανέφερε ο Πολ Μπαρνάρντ.

Και συνέχισε: «Εκείνη την στιγμή υποσχέθηκα ότι θα έβρισκα την άκρη για τον εαυτό μου μία και καλή. Μέσα σε 18 μήνες κατάφερα να χάσω 76 κιλά και παραιτήθηκα από τα ναρκωτικά και το αλκοόλ για πάντα».

Όπως αποκάλυψε αυτή η απόφαση άλλαξε την ποιότητα της ζωής του αφού του έδωσε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και τον έκανε πιο κοινωνικό.

Father who ate 13,000 calories a day and weighed more than 24st unveils incredible new ripped physique after losing half his body weight in 18 months https://t.co/B6e9loYwx5 pic.twitter.com/pVBn60hAR2

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) August 29, 2023