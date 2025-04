Βρετανία: Αυτοκίνητο τυλίχτηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Γκάτγουικ

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στο αεροδρόμιο Gatwick στο Λονδίνο το απόγευμα της Κυριακής. Βίντεο καταγράφει το αυτοκίνητο να βγάζει καπνούς καθώς περιμένει σε μια μπάρα εξόδου, πριν πάρει γρήγορα φωτιά.

Από την φωτιά εξερράγησαν τα 4 λάστιχα του αυτοκινήτου, το οποίο σύντομα καταστράφηκε ολοσχερώς.

Ένας μάρτυρας του περιστατικού δήλωσε ότι το αυτοκίνητο, το οποίο φαίνεται να είναι ένα σκουρόχρωμο Volkswagen, σταμάτησε στην μπάρα εξόδου στο πάρκινγκ 6 και “άρχισε να βγάζει καπνούς”.

Ο οδηγός ενός κοντινού βαν της AA πετάχτηκε έξω με έναν πυροσβεστήρα και προσπάθησε να αποτρέψει την εξάπλωση της φωτιάς, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο καπνός συνέχισε να βγαίνει και σύντομα εμφανίστηκαν και οι φλόγες από το καπό. Το αυτοκίνητο πολύ σύντομα χάθηκε στις φλόγες και τελικώς καταστράφηκε.

