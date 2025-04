Βραβεία Όσκαρ: «Βόμβα» από την Ακαδημία Κινηματογράφου που γεννά ερωτήματα – «Τα μέλη θα πρέπει στο εξής να βλέπουν τις ταινίες που είναι υποψήφιες»

Η Ακαδημία Κινηματογράφου που απονέμει τα βραβεία Όσκαρ ανακοίνωσε την Τρίτη (22/4) ότι τροποποιεί τους κανόνες της ώστε να υποχρεώνει τα μέλη της να παρακολουθούν όλες τις ταινίες που είναι υποψήφιες σε μια κατηγορία, εάν θέλουν να ψηφίσουν σε αυτήν.

«Τα μέλη της Ακαδημίας θα πρέπει στο εξής να βλέπουν τις ταινίες που είναι υποψήφιες σε κάθε κατηγορία για να μπορούν να ψηφίσουν στον τελικό γύρο των Όσκαρ», εξήγησε στην ανακοίνωσή της.

Motion Picture Academy Mandates That Oscar Voters Watch All Nominated Films: Oscar voters will no longer be able to skip watching some of the nominated films. The Academy of Motion Pictures Arts and Sciences on Monday announced that members will from now… https://t.co/fERXrtBlE0 pic.twitter.com/wZ3D0mWXx4

— SHOOTonline.com (@SHOOTonline) April 21, 2025