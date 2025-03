Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε φωτιά που ξέσπασε στη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου (15/03), σε νυχτερινό κέντρο στη Βόρεια Μακεδονία, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας MIA, επικαλούμενο το υπουργείο Εσωτερικών.

«Τουλάχιστον 50 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ντισκοτέκ στην Κότσανη», στο ανατολικό τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας, περίπου 100 χιλιόμετρα ανατολικά των Σκοπίων, στην οποία «περίπου 1.500 άνθρωποι παρακολουθούσαν συναυλία», σύμφωνα με το MIA.

Το AFP δεν κατέστη δυνατό μέχρι στιγμής να επιβεβαιώσει την πληροφορία αυτή από τις αρχές.

Η εισαγγελία ανέφερε σε ανακοίνωσή της, την οποία επικαλέστηκε το Reuters, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη καταμέτρηση «του αριθμού των θυμάτων και των τραυματιών στην πυρκαγιά».

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΜΙΑ, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ντισκοτέκ «Pulse» της πόλης αυτής των περίπου 30.000 κατοίκων, στη διάρκεια συναυλίας του DNK, συγκροτήματος χιπ χοπ που είναι πολύ δημοφιλές στη χώρα. Ο κόσμος που είχε πάει να παρακολουθήσει τη συναυλία, η οποία άρχισε τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα), αποτελείτο κυρίως από νέους, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τον ενημερωτικό ιστότοπο SDK, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 03:00 τοπική ώρα. (04:00 ώρα Ελλάδος).

Ο SDK ανέφερε επίσης ότι «πάνω από 100 νέοι έχουν τραυματιστεί», επικαλούμενος τη Διεύθυνση Προστασίας και Διάσωσης και το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων. Οι τραυματίες αναφέρεται ότι διακομίστηκαν στα νοσοκομεία στην Κότσανη και την Στιπ, η οποία βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα νότια της πρώτης.

Σύμφωνα με ορισμένα μέσα ενημέρωσης, η πυρκαγιά είναι πιθανό να προκλήθηκε από πυροτεχνήματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

