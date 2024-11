Βόρεια Μακεδονία: Επεισόδια στα Σκόπια κατά τους εορτασμούς για την αλβανική σημαία – Δέκα συλλήψεις – ΒΙΝΤΕΟ

Επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ της Πέμπτης (28/11) στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας στα Σκόπια, στη διάρκεια εορτασμών Αλβανών για την ημέρα της αλβανικής σημαίας.

Νεαροί Αλβανοί, μεταξύ άλλων έσκισαν και έκαψαν σημαίες της Βόρειας Μακεδονίας στην αλβανική συνοικία των Σκοπίων, Τσάιρ, στο κέντρο της πόλης, ενώ υπήρξαν και πυροβολισμοί στον αέρα.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Πάντσε Τοσκόφσκι, δήλωσε ότι δέκα άτομα συνελήφθησαν για τα χθεσινοβραδινά επεισόδια, για συμμετοχή σε συμπλοκές με την αστυνομία και για πρόκληση εθνοτικού, φυλετικού και θρησκευτικού μίσους. Οι συλληφθέντες είναι νεαρής ηλικίας, μεταξύ αυτών και ανήλικοι.

The celebration of Flag Day should take place in a loving and cheerful atmosphere. Instead, the Albanians of Skopje chose to desecrate the beautiful occasion of Albanian Flag Day. I am ashamed. pic.twitter.com/hvCK5YZxSE

Τα επεισόδια καταδίκασαν όλα τα κόμματα της Βόρειας Μακεδονίας.

Το κυβερνών VMRO-DPMNE σημείωσε ότι η πρόκληση των χθεσινοβραδινών επεισοδίων έχει πολιτικό υπόβαθρο και πως στόχος των υποκινητών τους ήταν, μέσω εθνοτικών θεμάτων και διαχωρισμών να επιβληθούν στον δημόσιο διάλογο, ελλείψει πειστικής πολιτικής πρότασης.

Ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας και αρχηγός του VMRO-DPMNE Χρίστιαν Μίτσκοσκι καταδίκασε τη βεβήλωση της κρατικής σημαίας της χώρας και σημείωσε πως «η κυβέρνηση θα απαντήσει σθεναρά σε όλες τις προκλήσεις και απόπειρες αποσταθεροποίησης της χώρας». Ο ίδιος ανέφερε ότι αναμένει τέτοιες προκλήσεις και στο μέλλον και κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να μην υποκύψουν σε προκλήσεις.

Το αντιπολιτευόμενο και μεγαλύτερο αλβανικό κόμμα στη Βόρεια Μακεδονία, το DUI του Αλί Αχμέτι, κατηγόρησε την αστυνομία για χρήση υπερβολικής βίας. Το κόμμα αυτό σημείωσε πως η παρέμβαση της αστυνομίας χθες το βράδυ στα Σκόπια προκάλεσε περιττές εντάσεις και δημιούργησε κλίμα αντιπαράθεσης, παραβιάζοντας το δικαίωμα των πολιτών να γιορτάσουν ελεύθερα.

Happy 28th of November to all Albanians around the world! This day belongs to all of us—a testament to tremendous courage and profound symbolism that continues to inspire us to this day. The 28th of November is of double significance: in both 1443 and 1912, the Albanian flag was… pic.twitter.com/QHRFzBKVre

