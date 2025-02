Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Επίσημη επίσκεψη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα – Το βίντεο με την σύζυγό του

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (16/2) ότι αφίχθη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για επίσημη επίσκεψη κατά τη διάρκεια της οποίας θα συζητήσει το «μεγάλο ανθρωπιστικό πρόγραμμα».

«Επίσημη επίσκεψη μαζί με την πρώτη κυρία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα», ανακοίνωσε ο κ. Ζελένσκι μέσω X, δημοσιεύοντας βίντεο στο οποίο εικονίζονται καθώς κατεβαίνουν από αεροσκάφος.

«Η κορυφαία προτεραιότητά μας είναι να φέρουμε ακόμη περισσότερους αιχμαλώτους μας σπίτι, καθώς και επενδύσεις και οικονομική εταιρική σχέση, καθώς και μεγάλης κλίμακας ανθρωπιστικό πρόγραμμα», πρόσθεσε.

