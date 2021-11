Βιβλίο “βόμβα” για τον Κάρολο: Ο διάλογος για το χρώμα του παιδιού του Χάρι και της Μέγκαν

Ένα νέο βιβλίο έχει προκαλέσει “αναταράξεις” στη βασιλική οικογένεια. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται ο πρίγκιπας Κάρολος ήταν το πρόσωπο που αναρωτήθηκε για το χρώμα που θα είχε το μωρό του Χάρι και της Μέγκαν.

“Στις 27 Νοεμβρίου 2017, ο αρραβώνας του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ ανακοινώθηκε στις 5 το πρωί. Μερικές ώρες αργότερα, ο πρίγκιπας Κάρολος καθόταν για πρωινό με την Καμίλα και της είπε “αναρωτιέμαι πώς θα μοιάζουν τα παιδιά τους”.

Η Καμίλα, σύμφωνα πάντα με το βιβλίο, φάνηκε να σαστίζει αρχικά και απάντησε “θα είναι πανέμορφα, είμαι σίγουρη”.

Χαμηλώνοντας τη φωνή του ο Κάρολος την ρωτά εκ νέου “εννοώ, τι χρώμα πιστεύεις ότι μπορεί να είναι τα παιδιά τους;”.

Αυτός ο διάλογος αποδίδεται σε πηγή, που βοήθησε στη συγγραφή του βιβλίου του Christopher Andersen, “Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan”. Το βιβλίο αναμένεται να κυκλοφορήσει αύριο.

Ο Andersen βέβαια δεν διευκρινίζει αν ο Κάρολος είναι ο ανώνυμος «ανώτερος βασιλικός» τον οποίο ο Χάρι και η Μέγκαν κατηγόρησαν κατά τη διάρκεια της συγκλονιστικής συνέντευξής τους με την Όπρα Γουίνφρεϊ.

«Το ερώτημα που έθεσε ο Κάρολος είχε διατυπωθεί με λιγότερο αθώο τρόπο σε όλες τις αίθουσες του παλατιού του Μπάκιγχαμ», γράφει ο Άντερσεν, περιγράφοντας τους ψίθυρους μιας ελιτιστικής κλίκας που οι Βρετανοί αποκαλούν «το δίκτυο των παλιών αγοριών». Τα κουτσομπολιά τους επικεντρώθηκαν στο πώς οι βασιλιάδες θα «φαίνονταν στον υπόλοιπο κόσμο» όταν το αφροαμερικανικό αίμα γινόταν μέρος της “εξίσωσης”.

Το βιβλίο αποκαλύπτει επίσης την απογοήτευση του Χάρι αφότου παραπονέθηκε στον Κάρολο, ο οποίος, σύμφωνα με άλλο άτομο, είπε στον πρίγκιπα ότι ήταν «υπερβολικά ευαίσθητος σχετικά με το θέμα».

Ο Γουίλιαμ, φέρεται να χαρακτήρισε το σχόλιο για τον τόνο του δέρματος «απρόσεκτο» αλλά «όχι ένδειξη ρατσισμού εντός της οικογένειας».

Ένας εκπρόσωπος του πρίγκιπα Κάρολου είπε στην The Post: «Αυτό είναι καθαρή φαντασία και δεν αξίζει περαιτέρω σχολιασμό». Ένας εκπρόσωπος του Χάρι και της Μέγκαν δεν απάντησε στα αιτήματα για σχολιασμό.