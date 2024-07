Βίντεο: Τύχη «βουνό» για 17χρονο – Χτυπήθηκε από κεραυνό αλλά επέζησε

Τυχερός μέσα στην ατυχία του στάθηκε ένας 17χρονος στην Φλόριντα των ΗΠΑ, ο οποίος αν και χτυπήθηκε από κεραυνό, τελικά επέζησε.

Το περιστατικό συνέβη στο Αλταμόντε Σπρινγκς της Φλόριντα. Ο Ντάνιελ Σάρκι κούρευε το γκαζόν του γείτονα, όταν ξαφνικά τον χτύπησε κεραυνός. Ο νεαρός έπεσε στο έδαφος με τους περίοικους να σπεύδουν να δουν τι έχει συμβεί.

Στο σχετικό βίντεο, ο Σάρκι φαίνεται να κείτεται στο πεζοδρόμιο, χωρίς να μπορεί να κινήσει τα άκρα του.

Δείτε σχετικό βίντεο

Ο Σάρκι διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο, όπου έλαβε τις πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς και τελικά συνήλθε. Μάλιστα, οι γιατροί τον χαρακτήρισαν “ιδιαίτερα τυχερό”, καθώς το μεγαλύτερο μέρος της ισχύος του κεραυνού απορροφήθηκε από ένα δέντρο, δίπλα στο οποίο στεκόταν ο 17χρονος.

Στο βίντεο ακούγεται και η μαρτυρία ενός άλλου νεαρού που χτυπήθηκε κι αυτός από κεραυνό παλιότερα στη Γιούτα, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές που ακολούθησαν “εφιαλτικές”, καθώς δεν μπορούσε να κουνηθεί, αλλά ούτε και να μιλήσει.

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η Φλόριντα έχει και το προσωνύμιο “Πολιτεία των Κεραυνών”, λόγω του τροπικού κλίματος και των ξαφνικών καταιγίδων που πλήττουν την περιοχή.

Δείτε το βίντεο:

Florida teen speaks out after surviving lightning strike: “I couldn’t move my extremities, I was trying to scream, but I was unable to scream.”@trevorlault has his story. pic.twitter.com/jqOT83zLSC

— Good Morning America (@GMA) July 18, 2024