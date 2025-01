Βίντεο: Τράκαραν και την έβγαλε με την βία από το αυτοκίνητό της – «Με πέταξε στο έδαφος»

Μια γυναίκα από τη Μασαχουσέτη των ΗΠΑ, μητέρα δύο παιδιών, υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και κατάγματα στο σώμα, όταν δέχθηκε μια αδιανόητα βίαιη επίθεση από έναν άνδρα, σε ένα περιστατικό που εκτυλίχθηκε στον δρόμο και καταγράφηκε σε βίντεο.

Η 31χρονη Hailea Soares, οδηγούσε το πρωί της Παρασκευής λίγο πριν τις 9 π.μ. (τοπική ώρα), όταν συγκρούστηκε ελαφρώς με το αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά της.

Σύμφωνα με το τοπικό κανάλι WHDH-TV, το συμβάν προέκυψε όταν ο οδηγός του προπορευόμενου οχήματος φρέναρε απότομα, προκαλώντας τη σύγκρουση.

Όπως περιέγραψε η Soares, ο 26χρονος οδηγός από το Ρόουντ Άιλαντ, ονόματι Gladior Kwesiah, κατέβηκε από το όχημά του και την έσυρε βίαια έξω από το αυτοκίνητό της.

«Συνέχιζε να φρενάρει απότομα. Όταν φτάσαμε στη διασταύρωση, χτύπησε ένα φανάρι και μπήκε μπροστά μου. Μόλις περάσαμε, φρέναρε ξανά απότομα, κι έτσι τον χτύπησα», δήλωσε η Soares στο κανάλι WHDH.

Η 31χρονη, η οποία προσπάθησε να φωτογραφίσει τη ζημιά στο αυτοκίνητο, περιέγραψε τη στιγμή που δέχθηκε την επίθεση: «Προσπάθησα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, αλλά με άρπαξε και με σήκωσε στον αέρα».

Το βίντεο από το περιστατικό δείχνει τη στιγμή που ο Kwesiah τη ρίχνει με δύναμη στο έδαφος, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα.

