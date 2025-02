Βίντεο: Συγκέντρωση μνήμης για τα Τέμπη στη Μελβούρνη – Ομογενείς φώναξαν «Δεν έχω οξυγόνο»

Με το σύνθημα «Δεν έχω οξυγόνο», Έλληνες ομογενείς στη Μελβούρνη συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη των 57 θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη.

Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών κινητοποιήσεων που οργανώθηκαν από Έλληνες σε όλο τον κόσμο, με στόχο να κρατήσουν ζωντανό το αίτημα για διαφάνεια και απόδοση ευθυνών.



Ανάλογες εκδηλώσεις έχουν ήδη ολοκληρωθεί σε πολλές χώρες, όπως στην Ισλανδία, τη Νέα Ζηλανδία και την Ιαπωνία, με τη Μελβούρνη (Αυστραλία) να είναι μία από τις πόλεις που συμμετείχαν στο κύμα διαμαρτυριών.

