Βίντεο σοκ στη Νέα Υόρκη: Άγριος ξυλοδαρμός χωρίς αιτία – Σε κρίσιμη κατάσταση το θύμα

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας, μετανάστης από το Μεξικό, μετά την απρόκλητη επίθεση που δέχτηκε στο Μπρονξ, στη Νέα Υόρκη, από κάτοικο της περιοχής. Το βίντεο της κάμερας ασφαλείας προκαλεί σοκ, καθώς ο νεαρός μετανάστης δέχεται δυνατά χτυπήματα στο κεφάλι.

Για το περιστατικό έχει συλληφθεί ένας άνδρας που αντιμετωπίζει τώρα κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, 12 Αυγούστου, αναφέρει το CBS.

WARNING: Disturbing footage – The NYPD says a 52-year-old man is fighting for his life following an unprovoked attack in the Bronx.

The victim suffered a skull fracture, a broken cheekbone and brain bleeding. He’s in critical condition. pic.twitter.com/nGGjgs1lak

— Breaking911 (@Breaking911) August 18, 2022