Βίντεο – σοκ: Φύλακες ξυλοκοπούν κρατούμενο πριν από τον θάνατό του

Πλάνα-σοκ από κάμερες σώματος δείχνουν κρατούμενο με χειροπέδες να δέχεται άγρια επίθεση από σωφρονιστικούς υπαλλήλους στις ΗΠΑ, οι οποίοι τον άφησαν αναίσθητο και τον έγδυσαν, αφήνοντάς τον με τα εσώρουχά του. Η δολοφονική επίθεση, που πλέον ερευνάται από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης, έχει προκαλέσει οργή και έντονες αντιδράσεις.

Τα βίντεο, που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την γενική εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς, καταγράφουν τρεις φύλακες να χτυπούν με γροθιές, κλωτσιές και να ποδοπατούν τον 43χρονο Ρόμπερτ Μπρουκς, μέσα σε αίθουσα εξέτασης στο σωφρονιστικό κατάστημα Marcy Correctional Facility στις 9 Δεκεμβρίου.

Ο Μπρουκς, ο οποίος εξέτιε ποινή 12 ετών, υπέκυψε στα τραύματά του την επόμενη ημέρα. Οι συνθήκες που οδήγησαν στην επίθεση παραμένουν αδιευκρίνιστες.

«Τα βαθύτατα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Μπρουκς», δήλωσε η Τζέιμς σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο ήταν «δύσκολη απόφαση, ειδικά κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου», αλλά τόνισε ότι έχει «καθήκον να ενημερώσει το κοινό».

