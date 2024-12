Γάζα: Το Ισραήλ έβγαλε «εκτός λειτουργίας» το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο της περιοχής – Αναφορές για επιθέσεις με τηλεκατευθυνόμενα θωρακισμένα «ρομπότ»

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας γνωστοποίησε αργά το βράδυ της Παρασκευής (27/12) ότι το τελευταίο μεγάλο νοσοκομείο που λειτουργούσε στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας έχει πλέον τεθεί «εκτός λειτουργίας», έπειτα από επιχείρηση του ισραηλινού στρατού κατά της Χαμάς.

«Η επιδρομή (χθες) το πρωί στο νοσοκομείο Καμάλ Αντουάν έθεσε εκτός υπηρεσίας το τελευταίο μεγάλο κέντρο υγείας στη βόρεια Γάζα», στην Μπέιτ Λάχια, τόνισε ο ΠΟΥ μέσω X.

This morning’s raid on Kamal Adwan Hospital has put this last major health facility in North #Gaza out of service. Initial reports indicate that some key departments were severely burnt and destroyed during the raid.



«Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για πυρκαγιά και καταστροφή αρκετών πτερύγων-κλειδιών κατά τη διάρκεια της εφόδου», συνέχισε. «60 υγειονομικοί και 25 ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων κάποιων σε μηχανήματα τεχνητής υποστήριξης της αναπνοής, παραμένουν στο νοσοκομείο», διευκρίνισε ο διεθνής οργανισμός με έδρα τη Γενεύη.

Άλλοι ασθενείς, σε μέτρια ως σοβαρή κατάσταση, μεταφέρθηκαν αναγκαστικά στο ινδονησιακό νοσοκομείο, που όμως «δεν λειτουργεί».

This is how the story of Kamal Adwan Hospital ended.

The medical staff was arrested, oxygen was denied to the patients, and everyone in the hospital was stripped of their clothes, dragged, and tortured.

I am very worried about Dr. Hossam Abu Safia. You are a hero.

Merry… pic.twitter.com/kDMEtiywvX

— Omar Hamad | عُـمَـرْ 𓂆 (@OmarHamadD) December 27, 2024