Βίντεο: Σκηνές ωμής βίας στο κέντρο του Σινσινάτι – Γυναίκα δέχεται γροθιές από άνδρα και σωριάζεται αναίσθητη

Ένα βίαιο επεισόδιο εκτυλίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο κέντρο του Σινσινάτι, στις ΗΠΑ, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε έναν άνδρα και μια γυναίκα, με αποτέλεσμα και οι δύο να καταρρεύσουν αναίσθητοι στον δρόμο.

Συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφορεί στα social media δείχνει τη στιγμή που η γυναίκα δέχεται δύο γροθιές στο πρόσωπο, πέφτει με το κεφάλι στο οδόστρωμα και μένει αναίσθητη, ενώ αίμα τρέχει από το στόμα της.

This is absolutely unacceptable! #Downtown #Cincinnati, Ohio, Friday night! #fight erupts with people being jumped and outnumbered!

A man punched a woman in the face at the end of the video, knocking her out with her slamming the back of her to the pavement! 😳 pic.twitter.com/yNjJXMQnZc

— Flesh Gordon (@TheFleshGordon) July 26, 2025