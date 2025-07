Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 6 νεκροί από πυροβολισμούς σε αγορά της Μπανγκόκ

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν τη Δευτέρα (28/7) στη Μπανγκόκ, πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε αγορά, όπως ανακοίνωσε αξιωματούχος της αστυνομίας και μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.

Σύμφωνα με τον Τσαρίν Γκοπάτα, αναπληρωτή επίτροπο της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, στον αριθμό των νεκρών περιλαμβάνεται και ο δράστης, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του.

Το Ιατρικό Κέντρο Εραβάν, που παρακολουθεί τα νοσοκομεία της Μπανγκόκ, ανέφερε ότι τέσσερις φύλακες της αγοράς Or To Ko, η οποία εμπορεύεται αγροτικά προϊόντα και τοπικά τρόφιμα, σκοτώθηκαν από τον ένοπλο, καθώς και μία γυναίκα.

WATCH: Apparent video shows the shooter who opened fire at or near Or Tor Kor Market (อตก) in Bangkok, Thailand. Multiple fatalities reported. pic.twitter.com/sDj4BITaRf

— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 28, 2025