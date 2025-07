Βίντεο: Σερί από ισχυρούς σεισμούς σήμανε συναγερμό στην Γουατεμάλα – 5,2 Ρίχτερ η πιο ισχυρή δόνηση

Σειρά αισθητών σεισμικών δονήσεων καταγράφτηκε στη Γουατεμάλα την Τρίτη (8/7) το απόγευμα (τοπική ώρα), ωθώντας τις αρχές να προτρέψουν τους πολίτες να βγουν από δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, λόγω της ανησυχίας πως μπορεί να ακολουθήσουν νέοι ισχυροί μετασεισμοί.

Big landslide/collapse in San Juan El Obispo, Sacatepéquez, Guatemala after the earlier M5.6 earthquake…👀pic.twitter.com/ssX8gpOiZ0

