Βίντεο: Η στιγμή που το αεροπλάνο εξερράγη κατά την προσγείωση στη Νότια Κορέα

Το αεροσκάφος τύπου Boeing 737-8AS είχε αναχωρήσει από την πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, την Μπανγκόκ. Συνετρίβη μετά την προσγείωση του και πήρε φωτιά.

Το βίντεο που κοινοποιήθηκε από τα τοπικά μέσα έδειξε το δικινητήριο αεροσκάφος να γλιστράει στον διάδρομο προσγείωσης χωρίς εμφανή τον εξοπλισμό προσγείωσης πριν πάρει φωτιά.

👀🚨BREAKING: Video capturing the last moments of Jeju Air Flight 2216’s crash in South Korea has emerged. The plane was carrying 175 passengers along with 6 crew members. Current updates show 28 deaths and the successful rescue of two individuals.pic.twitter.com/5Uo1T4ihZI

