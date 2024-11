Βίντεο: Η στιγμή που ένας 22χρονος ανακαλύπτει φίδι μέσα σε ένα τσαμπί μπανάνες – «Πετάχτηκα μακριά από τον τρόμο μου»

Ένας Βρετανός ταξιδιώτης, που περιπλανιέται με το backpack του, βίωσε μια έντονη στιγμή τρόμου, όταν σε μια φάρμα στην Αυστραλία ανακάλυψε ένα φίδι κρυμμένο μέσα σε ένα τσαμπί μπανάνες.

Ο 22χρονος, Τζέιμς Νάιτινγκεϊλ, είχε βρει δουλειά σε μια φάρμα στην πόλη Τάλι του Κουίνσλαντ, στην ανατολική ακτή της Αυστραλίας, επιδιώκοντας μια «αυθεντική» εμπειρία στη χώρα, παρότι ο μισθός ήταν χαμηλότερος από αυτόν που θα κέρδιζε, για παράδειγμα, στην οικοδομή.

Κατά τη διάρκεια της βάρδιας του, η οποία περιλαμβάνει το χειρισμό τσαμπιών μπανάνας που φέρνουν οι συνάδελφοί του από τους αγρούς, ο Τζέιμς είχε πάντα κατά νου τον κίνδυνο να βρεθεί αντιμέτωπος με ποντίκια ή αρουραίους, που ενίοτε μπορούν να μεταδώσουν σοβαρές λοιμώξεις.

Ωστόσο, την συγκεκριμένη ημέρα, αντί για κάποιο τρωκτικό, συνάντησε απρόσμενα κάτι πολύ μεγαλύτερο. Καθώς αφαιρούσε προσεκτικά την πλαστική σακούλα από τα φρέσκα τσαμπιά, ξαφνικά είδε ένα φίδι μήκους περίπου δύο μέτρων, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«Πετάχτηκα σχεδόν ένα χιλιόμετρο μακριά από τον τρόμο μου», δήλωσε ο Τζέιμς. «Φώναξα στους συναδέλφους μου και αρχίσαμε να γελάμε, ενώ ο συνάδελφός μου σχολίασε ότι το φίδι ήταν τεράστιο», πρόσθεσε.

Αφού ειδοποιήθηκε ο διευθυντής της φάρμας, με τη βοήθεια ενός ειδικού εργαλείου, κατάφερε να απομακρύνει με ασφάλεια το φίδι από την παραγωγική γραμμή, παγιδεύοντάς το και αφήνοντάς το σε ασφαλές σημείο.

Παρά την αντίδρασή του, ο Τζέιμς θεωρεί αυτή εμπειρία ως ένα σημαντικό κομμάτι της «αυθεντικής» του περιπέτειας στην Αυστραλία, όπου τα φίδια συναντώνται, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες από τον Σεπτέμβριο ως τον Ιανουάριο, όταν αναζητούν ζέστη.

Ο ίδιος δήλωσε πως το φίδι αυτό ήταν μακράν το μεγαλύτερο που είχε δει στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις περιγραφές, το φίδι ήταν πιθανόν μη δηλητηριώδες, όπως πολλά φίδια του είδους brown tree snakes, που ενδημούν στις ανατολικές ακτές της χώρας, και είναι γνωστά για τα χαρακτηριστικά κίτρινα χρώματα στην κοιλιά τους.

Η εμπειρία του 22χρονου Βρετανού αποτελεί μία υπενθύμιση για τους κινδύνους που ελλοχεύουν στην άγρια φύση, αν και με την αυξημένη δημόσια ευαισθητοποίηση και την πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη, ο αριθμός των σοβαρών περιστατικών από δαγκώματα φιδιών παραμένει χαμηλός στην Αυστραλία, με τα περιστατικά θανάτων να είναι εξαιρετικά σπάνια.

Σε μια άλλη απρόσμενη συνάντηση ανθρώπου με φίδι, στην Αυστραλία, ένας πύθωνας μήκους 3 μέτρων, είχε εντοπιστεί στα ράφια ενός σούπερ μάρκετ.

Not a big deal, just a 3-meter-long diamond python in the spice aisle of a supermarket in Sydney, Australia. Helaina Alati, a trained snake catcher, captured the footage before safely removing the python and relocating it to a nearby bushland. pic.twitter.com/t6ohcLAK1m

— NowThis Impact (@nowthisimpact) August 18, 2021