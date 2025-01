Βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικός στη Φλόριντα πυροβόλησε έναν άνδρα κατά λάθος σε τροχαίο έλεγχο

Ένα περιστατικό που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ενός φαινομενικά συνηθισμένου ελέγχου τροχαίας στη Φλόριντα έχει πυροδοτήσει αντιδράσεις, καθώς μια αστυνομικός τραυμάτισε κατά λάθος έναν άνδρα οδηγό με το ίδιο του το όπλο.

Το γεγονός, που κατέγραψαν οι κάμερες σώματος που έφεραν επάνω τους οι αστυνομικοί, εγείρει ερωτήματα για την επάρκεια και την εκπαίδευση της αστυνομίας, ενώ ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία για την απόλυση της αστυνομικού που εμπλέκεται.

Το περιστατικό συνέβη στις 13 Δεκεμβρίου, όταν η Κάρντγουελ κλήθηκε να συνδράμει σε σχετικό έλεγχο μαζί με έναν ακόμα συνάδελφό της, αφότου ένας άλλος αστυνομικός είχε σταματήσει τον 39χρονο Τζέισον Άρινγκτον επειδή παραβίασε ένα κόκκινο φανάρι, όπως ανέφερε το γραφείο του σερίφη του Τζάκσονβιλ σε ανάρτησή του στο Facebook.



Ο Άρινγκτον ήταν πλήρως συνεργάσιμος με τους τρεις αστυνομικούς, όπως φαίνεται και από το βίντεο από τις κάμερες σώματος. Ο ίδιος είχε ενημερώσει τον αστυνομικό που τον σταμάτησε ότι έφερε όπλο σε θήκη στη ζώνη του.

Αφού βγήκε από το όχημά του, η Κάρντγουελ επιχείρησε να αφαιρέσει το όπλο του, αλλά κατά τη διάρκεια της προσπάθειάς της το όπλο εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα ο Άρινγκτον να τραυματιστεί στον άνω μηρό.

