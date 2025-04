Βίντεο: Χυδαία σεξιστική επίθεση 9χρονου σε γυναίκα δημοσιογράφο – «Μια από τις πιο ανησυχητικές εμπειρίες μου»

Η δημοσιογράφος Michelle Mackey του καναδικού CityNews Toronto, κατήγγειλε τη δημόσια σεξιστική και προσβλητική παρενόχληση που δέχθηκε από ένα παιδί μόλις 9 ετών και τον πατέρα του, κατά τη διάρκεια ενός εξωτερικού γυρίσματος.

Καθώς η Mackey περιέγραφε τη σκηνή γύρω της, ένα αγόρι που περνούσε μαζί με έναν ενήλικα της φώναξε: «Γ@@@@έ την μέσα στο μ…». Ο ενήλικας ξέσπασε σε γέλια.

Η οργή και η αποστροφή στο πρόσωπο της δημοσιογράφου ήταν εμφανώς, καθώς η φράση που χρησιμοποίησε το αγόρι αποτελεί αναβίωση μιας viral έκφρασης του 2014, γνωστής και ως «FHRITP», που συνήθως ακουγόταν στο φόντο κάποιων ρεπορτάζ, κυρίως για να παρενοχλήσει γυναίκες δημοσιογράφους, εξηγεί η New York Post.

$fhritp … same story like #HawkTuah pic.twitter.com/B3d2EO7s8J

— All I do Is Win (@Sensei_123456) June 22, 2024