Πόλεμος στην Ουκρανία: Τουλάχιστον 8 τραυματίες από ρωσικές επιθέσεις με 62 drones – Φωτιά σε πρατήριο βενζίνης στη Ζαπορίζια

Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν και σπίτια υπέστησαν ζημιές στο νοτιοανατολικό τμήμα της Ουκρανίας, ενώ πυρκαγιά προκλήθηκε σε πρατήριο βενζίνης στην Ζαπορίζια, από νυχτερινές επιθέσεις της Ρωσίας στη χώρα, δήλωσαν σήμερα περιφερειακοί αξιωματούχοι.

Δεν υπάρχουν τραυματίες από την πυρκαγιά που προκλήθηκε στο πρατήριο βενζίνης στη Ζαπορίζια έπειτα από επίθεση με μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (drone) στην περιφέρεια, δήλωσε ο κυβερνήτης της Ιβάν Φεντόροφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

Aνήρτησε επίσης φωτογραφία στην οποία φαίνεται δομή να έχει τυλιχθεί στις φλόγες στη διάρκεια της νύχτας.

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν στα τέλη Μαρτίου ότι κατέληξαν με τη Ρωσία και την Ουκρανία σε δύο συμφωνίες για κατάπαυση του πυρός, η μία εκ των οποίων απαγορεύει και στις δύο εμπόλεμες πλευρές τις επιδρομές στο ενεργειακό σύστημα της άλλης. Ωστόσο και οι δύο πλευρές δεν έχουν πάψει έκτοτε να αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση του μορατόριουμ στα πλήγματα αυτά.

Προς το παρόν δεν έχει αποσαφηνιστεί αν το πρατήριο βενζίνης στη Ζαπορίζια ήταν ο στόχος της επίθεσης ή αν η πυρκαγιά εκεί ξέσπασε από τα συντρίμμια μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος που καταρρίφθηκε.

Η Ρωσία δεν έχει σχολιάσει προς το παρόν την είδηση αυτή και το Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει από ανεξάρτητη πηγή τις δηλώσεις του Φεντόροφ.

💥 Night of Strikes: Russian Forces Hit Military Targets in Eight Ukrainian Regions

A powerful and precise overnight strike rocked Ukraine, with explosions reported across eight regions.

❗️Key Outcomes:

▪️ Sumy, Kharkiv, Zaporizhzhia, Cherkasy, and Dnipropetrovsk — multiple… pic.twitter.com/miFYZVl6Ra

— Zlatti71 (@Zlatti_71) April 14, 2025