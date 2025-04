Φρίκη στη Χαβάη: Γιατρός επιχείρησε να σκοτώσει τη σύζυγό του σπρώχνοντάς την σε γκρεμό

Η συγκλονιστική υπόθεση απόπειρας δολοφονίας που έχει προκαλέσει σοκ στην κοινωνία της Χαβάης επανήλθε στην επικαιρότητα με την πρώτη δημόσια εμφάνιση της 36χρονης Αριέλ Κόνιγκ, διακεκριμένης πυρηνικής μηχανικού, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης από τον σύζυγό της, αναισθησιολόγο Δρ. Γκέραρντ Κόνιγκ, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας.

Η Κόνιγκ εμφανίστηκε την Παρασκευή στο δικαστήριο για να ζητήσει την επέκταση των περιοριστικών μέτρων εναντίον του συζύγου της, την ώρα που στο πρόσωπό της ήταν εμφανή τα σημάδια από την επίθεση, όπως ένα ράμμα κάτω από το δεξί της μάτι.

Το δικαστήριο ενέκρινε το αίτημά της, με αποτέλεσμα ο 46χρονος σύζυγός της να υποχρεούται να μείνει μακριά τόσο από την ίδια όσο και από τα δύο ανήλικα παιδιά τους, μέχρι να λήξει ή να παραταθεί εκ νέου η εντολή των περιοριστικών μέτρων.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Γκέραρντ επιτέθηκε στην Αριέλ με μία πέτρα και πολλαπλές σύριγγες που περιείχαν άγνωστη ουσία, προτού επιχειρήσει να την σπρώξει από έναν γκρεμό.

Η αστυνομία αναφέρει ότι η επίθεση ξεκίνησε όταν εκείνη αρνήθηκε να φωτογραφηθεί στην άκρη ενός γκρεμού.

Gerhardt Konig tried to kill his wife, Arielle Konig, after posing for a photo at the edge of the 1,000-foot Nu’anu Pali Lookout. https://t.co/ZIlLORZME4 pic.twitter.com/I7Tp1DhKDe

— E! News (@enews) April 6, 2025