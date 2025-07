Βίντεο: Αθλητής του MMA προκάλεσε χάος σε πτήση απειλώντας επιβάτες και μέλη πληρώματος – Η αστυνομία τον απομάκρυνε με φορείο

Ο πρώην επαγγελματίας αθλητής μεικτών πολεμικών τεχνών (MMA) και πρωταθλητής του Brazilian jiu-jitsu, Aaron «Tex» Johnson, απομακρύνθηκε από πτήση της Southwest Airlines έπειτα από ξέσπασμα εναντίον επιβατών και πληρώματος, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που έχει γίνει viral στα social media.

Σύμφωνα με τα πλάνα, ο 39χρονος, γνωστός για το επιθετικό του στυλ στο ρινγκ-κλουβί του MMA, εμπλέκεται σε φραστική αντιπαράθεση με αεροσυνοδό λίγο μετά την επιβίβαση, με αφορμή –όπως φαίνεται– κάποιο ζήτημα με τις αποσκευές του.

«Δεν έκανα τίποτα κακό», λέει σε μέλος του πληρώματος ενώ κάθεται.

«Οι αποσκευές μου είναι αποθηκευμένες. Αν καλέσεις την αστυνομία, θα καλέσω κι εγώ την αστυνομία και θα προσλάβω δικηγόρο, την πάτησες. Μην με αγγίζεις!».

Όταν ένας άνδρας επιβάτης από πίσω του σχολιάζει τη συμπεριφορά του, ο Τζόνσον στρέφεται προς το μέρος του φωνάζοντας: «Χτύπα με, ψεύτη μ@@@@α».

NEW: MMA Fighter Aaron Tex Johnson Forcibly Removed From Southwest Flight After Heated Altercation With Crew and Passengers pic.twitter.com/6RvoFzW1eL

— MAGAgeddon (@MAGAgeddon) July 25, 2025