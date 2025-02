Βίντεο από τη στιγμή του σεισμού των 7,6 Ρίχτερ στην «καρδιά» της Καραϊβικής

Bίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού μεγέθους 7,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, στην «καρδιά» της Καραϊβικής Θάλασσας, βλέπει το φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, ο σεισμός σημειώθηκε σε σχετικά μικρό εστιακό βάθος, περίπου 10 χιλιόμετρα και πρόκειται για τον ισχυρότερο σεισμό στην περιοχή από το 2021, όταν σεισμός 7,2 βαθμών έπληξε την Αϊτή.

Πλέον έχει αρθεί η προειδοποίηση για τσουνάμι σε κράτη της Καραϊβικής Θάλασσας και στη βόρεια Ονδούρα. Η προειδοποίηση αφορούσε ακόμη αμερικανικές περιοχές: το Πουέρτο Ρίκο και τις Παρθένες Νήσους.

Δείτε το βίντεο:

⚠️A Tsunami Warning Siren going off in the #Aguadilla, #PuertoRico.

The U.S. Virgin Islands are impacted All tsunami alerts have been cancelled, except for Cuba, Honduras, the Cayman Islands, Puerto Rico and the Virgin Islands pic.twitter.com/bLhqO2qPUY

— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) February 9, 2025