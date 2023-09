Βίντεο: 17χρονος οδηγός χτυπά και σκοτώνει εσκεμμένα συνταξιούχο αρχηγό της αστυνομίας που οδηγεί ποδήλατο

Ένας συνταξιούχος αρχηγός της αστυνομίας της Καλιφόρνια χτυπήθηκε εσκεμμένα και σκοτώθηκε ενώ οδηγούσε το ποδήλατό του στο Λας Βέγκας από έναν 17χρονο οδηγό, του οποίου ο φίλος ακούγεται να λέει στο βίντεο «Ναι, χτύπα τον!». Τα πλάνα προκαλούν φρίκη, καθώς οι δύο επιβάτες τους αυτοκινήτου γελούν και αφήνουν τον άτυχο άνδρα στην άκρη του δρόμου.

Ο Andreas Probst, 64 ετών, σκοτώθηκε ενώ ήταν έξω για μια πρωινή βόλτα με ποδήλατο γύρω στις 6 το πρωί της 14ης Αυγούστου, σύμφωνα με την αστυνομία του Λας Βέγκας. Ο 17χρονος οδηγός του Hyundai συνελήφθη από την αστυνομία αμέσως μετά, ανέφερε το The Las Vegas Review-Journal.

Έκτοτε, ο έφηβος κατηγορήθηκε για φόνο, αφού η αστυνομία ανακάλυψε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που φέρεται να τον δείχνει να χτυπά σκόπιμα τον άνδρα.

Αυτό το Σαββατοκύριακο, το συγκλονιστικό βίντεο έγινε viral στο διαδίκτυο, δείχνοντας τον οδηγό να ρωτά τον φίλο του «έτοιμος;» καθώς εκείνος τραβά το βίντεο με το κινητό του, γελώντας.

«Ναι, χτύπα τον!», λέει στον οδηγό πριν χτυπήσει τον συνταξιούχο.

