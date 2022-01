Βγήκε σήμερα το νέο LP του John Mellencamp – Τρία τραγούδια μαζί με τον Bruce Springsteen

O John Mellencamp, o σπουδαίος αυτός ρόκερ από την Ιντιάνα των ΗΠΑ, που τον γνωρίσαμε από τα μέσα της δεκαετίας του ’70 και με τα ονόματα: Johnny Cougar, John Cougar και John Cougar Mellencamp, παρουσίασε σήμερα το 24ο στουντιακό άλμπουμ του, με γενικό τίτλο “Strictly a One-Eyed Jack”, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δώδεκα νέα τραγούδια, από τα οποία τα τρία είναι μαζί με τον καλό παλιό του φίλο Bruce Springsteen.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Το άλμπουμ κυκλοφορεί σε δίσκο βινυλίου, σε cd και στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Αυτά είναι μερικά από τα καινούργια τραγούδια του John Mellencamp

Did You Say Such A Thing · John Mellencamp · Bruce Springsteen

Wasted Days · John Mellencamp · Bruce Springsteen

A Life Full Of Rain · John Mellencamp · Bruce Springsteen

Chasing Rainbows · John Mellencamp

Simply A One-Eyed Jack · John Mellencamp

