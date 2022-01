Τα δέκα πιο σημαντικά τραγούδια στην καριέρα του Meat Loaf

Ο Meat Loaf ήταν ένας μοναδικός ροκ εντρόλερ, ένα σύμβολο του σεξ με χρυσή φωνή, που εκινείτο μεταξύ βαρύτονου και τενόρου. Έφυγε δυστυχώς εχθές από τη ζωή.

του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο Jim Steinman του είχε δώσει μερικά πολύ αξιόλογα κομμάτια που χαρακτήρισαν την καριέρα του: “Paradise by the Dashboard Light,” “Two Out of Three Ain’t Bad”, “I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” και βέβαια και το “It’s All Coming Back to Me Now”, που το είπε πολύ ωραία και η Celine Dion.

Ας δούμε όμως ποια είναι τα δέκα σημαντικότερα τραγούδια του Meat Loaf με απλή χρονολογική σειρά.

“What You See Is What You Get” (1971)

“Hot Patootie – Bless My Soul” (1975)

“You Took the Words Right Out of My Mouth (Hot Summer Night)” (1977)

“Paradise by the Dashboard Light” (1978)

“Two Out of Three Ain’t Bad” (1978)

“Heaven Can Wait” (1978)

“Dead Ringer for Love” (1981)

“I’d Do Anything for Love (But I Won’t Do That)” (1993)

“I’d Lie for You (And That’s the Truth)” (1995)

“It’s All Coming Back to Me Now” (2006)

(Κάθε Σάββατο και Κυριακή βράδυ, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 3 το πρωί, ο Ιωσήφ Αβράμογλου παρουσιάζει από τον Real FM στους 97.8, την εκπομπή “After Midnight… όπως έλεγε και ο J.J. Cale”, με πολλή και καλή μουσική).