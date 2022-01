Αυτό είναι το νέο τραγούδι της Lana Del Rey

Ένα λίγο μουντό νέο τραγούδι έβγαλε η Lana Del Rey με τίτλο “Watercolor Eyes” για τις ανάγκες της δεύτερης περιόδου της σειράς “Euphoria”, που πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 25 Φεβρουαρίου.

Του Ιωσήφ Αβράμογλου

Ο στίχος είναι για μια πονεμένη καρδιά από έρωτα και λέει: “I think you’re sweet just like rock candy. Warm like beaches that leave me sandy. Why do you leave me with watercolor eyes?”. Να σημειώσουμε ότι στο Euphoria πρωταγωνιστεί η ανερχόμενη και πολυταλαντούχα Zendaya.

Πέρσι η Billie Eilish και η Rosalía ηχογράφησαν το τραγούδι “Lo Vas a Olvidar,” το οποίο ακούστηκε σε ένα επεισόδιο της σειράς, την μουσική της οποίας επιμελείται γενικότερα ο Labrinth.

Πέρσι η χρονιά ήταν ιδιαίτερα παραγωγική για την Lana Del Rey δεδομένου ότι κυκλοφόρησε δύο μεγάλους δίσκους, το “Blue Banisters” και το “Chemtrails Over The Country Club”.

