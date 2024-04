ΗΠΑ: Γιατί υπάρχει αναβρασμός στα πανεπιστήμια – Τι ζητούν οι διαδηλωτές

Το κύμα διαμαρτυριών στα μεγάλα πανεπιστήμια των ΗΠΑ, όπως το Κολούμπια, το Γέιλ και το Χάρβαρντ, έχει προβληματίσει έντονα τις αμερικανικές αρχές.

Οι διαδηλωτές ζητούν από τα πανεπιστήμια τους να διακόψουν κάθε δεσμό με τα ισραηλινά πανεπιστήμια και να λάβουν μία σειρά μέτρων για να δείξουν την αντίθεση τους με τον πόλεμο στην Γάζα και τον θάνατο χιλιάδων αμάχων.

Ωστόσο αυτή η εικόνα έχει φέρει σε δύσκολη θέση την αμερικανική κυβέρνηση. Για πρώτη φορά φαίνεται ότι εντός των ΗΠΑ υπάρχει αμφισβήτηση στην «ακλόνητη» στήριξη των Αμερικανών, όπως την αποκάλεσε ο πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν, στο Ισραήλ.

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την περασμένη εβδομάδα από το πανεπιστήμιο Κολούμπια. Οι διαδηλωτές φοιτητές έχουν δηλώσει ότι δεν θα διαλυθούν μέχρι το πανεπιστήμιο να συμφωνήσει να διακόψει τους δεσμούς του με ισραηλινά ακαδημαϊκά ιδρύματα και να δεσμευτεί για «πλήρη αποεπένδυση» των κεφαλαίων του από οντότητες που συνδέονται με το Ισραήλ.

Οι διαδηλωτές προβάλλουν και άλλα σχετικά αιτήματα και λένε ότι υπερασπίζονται την ελευθερία του λόγου και ορισμένοι Εβραίοι φοιτητές δηλώνουν ότι φοβούνται για την ασφάλειά τους.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, Μάικ Τζόνσον κάλεσε την πρόεδρο του Κολούμπια να παραιτηθεί εάν δεν μπορεί να βάλει τάξη στην πανεπιστημιούπολη.

Μερικές από τις διαμαρτυρίες στις αμερικανικές πανεπιστημιουπόλεις αντιμετωπίσθηκαν με επίδειξη ισχύος από τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Χθες, Τετάρτη, στο Τέξας, μέλη της πολιτειακής αστυνομίας των αυτοκινητοδρόμων με ειδική εξάρτυση για την καταστολή ταραχών, καθώς και έφιπποι αστυνομικοί, διέλυσαν μια διαδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Όστιν και συνέλαβαν πάνω από 30 άτομα.

Το Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας έκλεισε την πανεπιστημιούπολή του και ζήτησε από την αστυνομία του Λος Άντζελες να διαλύσει μια διαδήλωση. Η αστυνομία συνέλαβε φοιτητές οι οποίοι παραδόθηκαν ειρηνικά ένας-ένας, ώρες αφού η αστυνομία της πανεπιστημιούπολης, η οποία είχε διαλύσει ένα καταυλισμό, είχε ζητήσει τη βοήθεια της αστυνομίας του Λος Άντζελες για να αντιμετωπίσει τους διαδηλωτές.

Students at Harvard University set up an encampment on campus to raise awareness about the schools ties to Israeli apartheid.

